İstanbul Küçükçekmece'de binada kısmi çökme. Duvarın altında kalan 3 işçiden biri hayatını kaybetti
08.06.2026 14:56
Son Güncelleme: 08.06.2026 19:28
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme sonucu 3 işçi yaralandı. Beton blokların altında kalan işçilerden 1'i hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçinin tedavileri sürüyor.
Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Çöken duvarın altında kalan 3 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşatılan bir binada yıkım çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle binanın duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada yıkım işlemlerini gerçekleştiren 3 işçi, aniden yıkılan duvarın altında kaldı.
VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Çökmeyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, göçük altında kalan işçileri kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin çalışması sonucu duvar altından çıkarılan 3 işçi, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarına ilişkin incelemeler sürerken, polis ekipleri muhtemel yeni bir çökme riskine karşı sokakta ve bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
İŞÇİLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Özel bir hastanede tedavisi devam eden 36 yaşındaki Muhammed Taş'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olayı anlatan Şükrü Boz, "Yıkıma alttan başlanınca bina zaten çürüktü çökmüş bunların üzerine. Çalışanların üzerine çökmüş. 3 kişilermiş durumlarının iyi olduğu söyleniyor" dedi.