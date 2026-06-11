İstanbul trafiğinde "önüme kırdın" kavgası: Otoyolda araçtan inip kadın sürücüye saldırdı

Eyüpsultan’da trafikte “önüme kırdın” kavgası, kadın sürücüye saldıran kişiye pahalıya patladı.

Olay, TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İ.B. ile bir kadın sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B. aracını kadın sürücünün önüne kırarak otomobili durdurdu. Daha sonra araçtan inen sürücü İ.B., kadınla tartışmaya devam etti.