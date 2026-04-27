İstanbul'a yeniden soğuk ve yağışlı hava geliyor
27.04.2026 10:04
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da hava bir kez daha soğuyacak. Bahar değerlerinde seyreden sıcaklık düşecek, Rusya üzerinden gelen soğuk hava üşütecek. Bölgede sağanak yağış da görülecek.
Hafta ortasında hava değişecek.
İstanbul'da Çarşamba gününe kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 16-18 derece aralığında bahar değerlerinde seyredileceği öngörülüyor.
AKOM'un değerlendirmelerine göre; Perşembe günüyle beraber bölgede tekrar soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği değerlendiriliyor.
PERŞEMBE AKŞAM BAŞLIYOR, 3 GÜN SÜRÜYOR
Paylaşılan haftalık tahmin raporuna göreyse İstanbul'un gün gün beklediği hava durumu şu şekilde:
-Salı günü az bulutlu ve açık bir hava, sıcaklık 18 derece civarında.
-Çarşamba parçalı bulutlu, sıcaklık 18 derece.
-Perşembe günüyse çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağışlı, sıcaklık 15 derece.
-Cuma çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 13 derece.
-Cumartesi çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 14 derece.
-Pazar çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sıcaklık 13 derece.
"RUSYA'DAN SOĞUK HAVA GELİYOR"
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın aktardığı bilgilere göreyse; tam 1 Mayıs'ta İstanbul'a Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor.
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nden giriş yapacak soğuk hava tüm yurdu etkileyecek.
“O HAFTA BU HAFTA DEĞİL”
"Nisan bitiyor, Mayıs geliyor. Tabii birçok kişi, sıcak havayı bekliyor ama o hafta bu hafta değil." diyen Dilek Çalışkan şunları söyledi:
"Tabii yurdun güney kısımları kuzey kesimlerine göre daha ılık. İstanbul, Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz hatta Manisa'ya kadar uzanan kesimde rüzgar kuvvetli esiyor. Bu bölgelerde gölgede üşüten bir hava var. Sonraki günlerde rüzgar bu kadar kuvvetli değil ama yine de serin esmeye devam edecek.
Tam 1 Mayıs'ta Rusya üzerinden soğuk hava iniş yapacak. Özellikle, 1 Mayıs için piknik planı yapanlar ertelesin. Hafta sonu boyunca etkili olacak. Cuma günü Marmara Bölgesi'nden giriş yaparak ülke genelini etkileyecek. Bu hava dalgası boyunca hemen hemen bütün illerimizde yağış görülecek."