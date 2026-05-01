İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlar bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecek. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacak.

F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı işletmeye kapalı olacak.

Taksim ve bölgede yaşayıp, çalışanlar, Bir Mayıs günü polis kontrol noktalarında izin belgesi, ikametgah ve kimlik göstererek girebilecek. Burada konaklayan turistler ise güvenlik noktalarından pasaport ve otel rezervasyonlarını göstererek geçebilecek.

VAPUR SEFERLERİ

Bugün saat 05.00’dan itibaren Şehir Hatları vapurları ile özel işletmelerin motor seferlerine de kısıtlamalar getirildi. Buna göre Anadolu yakasından Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerine yolcu ve araç taşınmayacak. Eyüp tarafına yapılan seferler devam edecek ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler iptal edilecek.