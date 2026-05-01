İstanbul'da 35 katlı binada yangın paniği
01.05.2026 10:07
DHA
İstanbul Esenyurt'ta 35 katlı binada yangın çıktı. 32'nci katta başlayan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.
Olay sabah saat 08.30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Bir sitede 35 katlı binanın 32'nci katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.