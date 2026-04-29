İstanbul'da 5 yaşındaki Metehan'ı öldüren servis kazası. Acılı aile feryat ediyor: Oğlumun sırtında teker izlerini gördüm

"HOSTES GÖREVİNİ YAPMADIĞI, ŞOFÖR DE YOLA BAKMADIĞI İÇİN BU CİNAYET İŞLENDİ"

Kazanın yaşandığı gün hostesin görevini yapmadığını öne süren Kirazlı, "O gün de hostes yok, görünmüyor, inmiyor. Eğer hostes arabadan inseydi Metehan’ı da görürdü. Hostes kendi görevini yapmadığı için, şoför de yola bakmadığı için zaten bu cinayet işlendi. Bir bilirkişi raporu yayımlandı. Ben 5 dakika bıraktım bu kaza 5 dakika içinde oldu. Bilirkişi de bunun saatini çok fazla gösteriyor. Ayakkabısını düzeltmek için Metehan eğiliyor ama bunu yaralandı olarak gösteriyorlar ve en önemlisi de bizi suçluyorlar. Amaç bizi suçlayarak şoförün az ceza almasını sağlamak. Bilirkişi raporunda hostes hiç yok. O kadar ucu açık ki sadece iki cümle kullanılmış şoför için." diye konuştu.

"ÇOCUĞUMU 5 DAKİKA ÖNCESİNDE ÖPMÜŞTÜM"

Anne Kirazlı, "Kim olursa olsun eğer bir çocuk ihmaller yüzünden bu hayattan koparılmışsa hiçbir akrabalık ilişkisi, hiçbir kurum kuruluş ilişkisi bunun üstünde olamaz. O bir hayat hepsinin toplamından çok büyük olmalı. Şeffaf, ahlaklı bir dava yürütmek istiyoruz. Çok büyük bir acı ve çok ani bir şekilde kaybettim oğlumu. Oğlumu 5 dakika öncesinde öpmüştüm. Bu kaza oldu ve servis hala çekmeye devam ediyor, hiçbir şekilde görevden alma ya da durdurma hiçbir şey olmadı." diyerek duruma tepki gösterdi.

"BİR SENE OLACAK HİÇBİR ŞEY YAPILMADI"

Okul yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Kirazlı, "Soruşturma açılmasıyla öğrendik ki maalesef ki Metehan gittikten sonra servis şirketiyle tekrar sözleşme imzalanmış; ihaleye bile çıkılmamış. Metehan’ı biz 6 Mayıs’ta kaybettik, 1 sene olacak ama hiçbir şey yapılmadı henüz. Hiç kimse sorumluluk almadı. 5’inci, 6’ncı ay arasında şoför de çıktı. Mahkeme yüzü görmedi, benim yüzümü görmedi mesela, benimle yüzleşmedi. 6 Ekim’de mahkemesi görülecek." ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ; METEHAN'A SÖZÜM VAR"

Kendilerine maddi teklifte bulunulduğunu belirten Kirazlı, "Para teklif ediliyor bize; işte sigorta şirketi, servis şirketi. Bunun pazarlığına düştü açıkçası. Bu çok vicdansız, çok ahlaksız. Sanki kendileri hiç baba olmamış, sanki kendileri hiç anne olmamış gibi teklifler. Üstüne üstlük bizden cezalarını çekmeksizin bizim bunun üstünde durmamamızı istiyorlar. Kabul etmiyoruz zaten böyle birşey mümkün değil, benim oğlum pazarlık konusu olamaz. O yüzden biz her hakkımızı sonuna kadar arayacağız, Metehan için yapacağız bunu. Çünkü benim oğluma sözüm var. Onun mezarının başına gittiğim zaman boynumu yere eğmek istemiyorum. Bir daha hiçbir aile bunu yaşasın istemiyoruz. En başta da adalet istiyorum oğlum için ve bütün çocuklar için. Çünkü şu an hayatta olan bir çocuğun şansı azalıyor, adalet geciktikçe onun zamanı daralıyor." dedi.