İstanbul'da 83 yeni okul eğitim öğretim yılına hazır

İstanbul'un eğitim altyapısını daha da güçlendirmek için çalışmaların sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, 130 okulun inşaatının devam ettiği, 8 okulda güçlendirme çalışması yürütüldüğü, şehir genelinde planlama aşamasında bulunan okul sayısının ise 160 olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Valiliği olarak yürüttüğümüz çalışmalarla 'tüm okullarımızda tekli eğitim' hedefimize emin adımlarla yürümeye devam etmekteyiz. Devletimizin imkanları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yürüyen çalışmaların ortak gayesi ise çocuklarımıza daha güvenli ve çağdaş eğitim yuvalarında eğitim imkanı sunmak." ifadelerine yer verildi.