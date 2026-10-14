İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

Kentte erken saatlerden itibaren başlayan yağışın akşam da devam etmesiyle trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yağışın etkisiyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilermelekte güçlük çekti, birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Uzunçayır'da başlayan trafik, Kartal'a kadar ulaşıyor. Karşı yönde ise Pendik'ten Avrasya Tüneli'ne kadar yoğunluk devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Kurtköy mevkisinde başlayan trafik, Sancaktepe'den itibaren yoğunlaşarak Çamlıca Gişeleri'ne kadar sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollarda da trafik sıkışıklığı yaşanırken, Şile Otoyolu ve Altunizade'de araçlar ağır ilerliyor.

Üsküdar-Beykoz arasında da her iki yönde yoğunluk gözleniyor.