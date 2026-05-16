İstanbul'da cumartesi sabahı kaza trafiği

16.05.2026 09:06

DHA

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda bir otomobil takla attı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu artıyor.

İstanbul'da bir otomobil bariyere çarpıp takla attı.

 

Kaza Küçükçekmece'de yaşandı. D-100 Karayolu üzerinde seyreden bir otomobil askerlik şubesi önünde bariyere çarpıp takla attı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

 

Edirne yönünde yaşanan kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu artmaya başladı.

 

Araç kuyruğu Cennet Mahallesi'ne kadar ulaştı.

