İstanbul'da D-100 trafiği durdu: Vidalar yola saçıldı, birçok arabanın lastiği patladı

İstanbul Silivri'de kamyondan yola dökülen vidalar nedeniyle birçok aracın lastiği patladı.

Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne yönü Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi.

İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık dört kilometre boyunca yola vidalar döküldü.