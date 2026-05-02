İstanbul'da D-100 trafiği durdu: Vidalar yola saçıldı, birçok arabanın lastiği patladı
02.05.2026 13:27
Son Güncelleme: 02.05.2026 14:40
DHA
İstanbul'da inşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan yolda dökülen vidalar, D-100'de trafiği durdurdu. Yolda birçok aracın lastiği patladı.
İstanbul Silivri'de kamyondan yola dökülen vidalar nedeniyle birçok aracın lastiği patladı.
Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne yönü Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi.
İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık dört kilometre boyunca yola vidalar döküldü.
BİRÇOK ARACIN LASTİĞİ PATLADI
Yola saçılan kesici maddeler, seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Silivri Bölge Trafik, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sevk edildi.
TÜM ŞERİTLER KAPATILDI
Vidaların temizlenmesi amacıyla karayolunun tüm şeritleri yaklaşık iki saat boyunca trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu süre zarfında yan yoldan sağlandı.
Temizlik çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
POLİS VE ESNAF SEFERBER OLDU
Yoldaki vidalar, trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı.
Çalışmaların ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vidaların döküldüğü kamyonu ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
KAMYON ŞOFÖRÜ BULUNDU
Polis tarafından yakalanan Y.K.'nın, Silivri Ortaköy Mahallesi'nde cıvata parlatma işi yaptığı ve yapılan kontrollerde aracın muayenesinin bulunmadığı belirlendi.
Araç trafikten menedilirken, Şüpheli Y.K. hakkında mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından işlem başlatıldı.