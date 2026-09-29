İstanbul'da dehşet evi. Elleri kolları bağlı günlerce dayak yediler

İki kişinin binaya girdikten 3 gün sonra polis tarafından kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’nin el ve ayaklarındaki koli bantları ve yüzlerindeki darp izleri görüdü. Polis ekiplerinin eve girerek 2 kişiyi kurtardığı anlar da yer aldı.

“DUALARIM KABUL OLDU” DİYEREK AĞLADI

Görüntülerde rehinelerin 'Allah’ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu' diyerek ağladığı anlar dikkat çekti. Diğer yandan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan diğer şüphelileri belirledi. İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane’de farklı adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin binaya ve rehin alınanların ise otoparktan binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.