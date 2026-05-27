İstanbul'da ekipler işbaşında. Sokakta kurban kesimine ceza yağıyor
27.05.2026 10:23
Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları ve site önlerinde yapılan kesimlere zabıta ekipleri ceza yazdı.
DHA
İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlarını belediyenin belirlediği alanlar yerine sokak aralarında, boş arazilerde ve bina önlerinde kesti.
İlçenin farklı mahallelerinde yaşanan görüntülerde, bazı kişilerin hijyen kurallarına uygun olmayan alanlarda kesim yaptığı görüldü. İlçe genelinde denetim yapan zabıta ekipleri ise kaçak kesim yapılan noktalara müdahale etti.
Ekipler, kurallara aykırı kesim yapan kişiler hakkında cezai işlem uyguladı.