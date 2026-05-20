İstanbul'da final günü: Üç ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak
20.05.2026 08:26
İstanbul bu akşam UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki maç nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
UEFA Avrupa Ligi finali bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Alman Freiburg ve İngiliz Aston Villa takımları arasındaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Alman ve İngiliz taraftarlar karşılaşma için günler öncesinden İstanbul'a geldi. Maç nedeniyle İstanbul'da bazı yollar saat 11.00'den itibaren trafiğe kapalı olacak.
ÜÇ İLÇEDE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de kapatılacak yollar maç sonuna kadar araç geçişine açılmayacak.
Geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
BEŞİKTAŞ'TA KAPATILAN YOLLAR
Yıldız Posta Caddesi
Barbaros Bulvarı
Çırağan Caddesi
Dolmabahçe Caddesi
Sait Çiftçi Ayrımları
Nüzhetiye Caddesi
Süleyman Seba Caddesi
Beşiktaş'taki alternatif yollar
Yıldız Caddesi
Yenidoğan Sokak
Hoş Sohbet Sokak
Vefa Bayırı Sokak
Orta Bahçe Caddesi
Ihlamur Dere Caddesi
Ayazma Deresi Caddesi
Türkgücü Sokak
Emirhan Caddesi
Ihlamur Yıldız Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Dereboyu Caddesi
BEYOĞLU'NDA KAPATILAN YOLLAR
Meclis-i Mebusan Caddesi
Kemeraltı Caddesi
Galata Köprüsü
Tersane Caddesi
Dolmabahçe Gazhane Caddesi
İnönü Caddesi
Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi
Mete Caddesi
Sıraselviler Caddesi
Asker Ocağı Caddesi
Beyoğlu'ndaki Alternatif Yollar
Refik Saydam Caddesi
Tarlabaşı Bulvarı
Yedikuyular Caddesi
Piyalepaşa Bulvarı
Bahriye Caddesi
Irmak Caddesi
Kurtuluş Deresi Caddesi
Dolapdere Caddesi
Kadiriler Yokuşu Sokak
Boğazkesen Caddesi
Yeni Çarşı Caddesi
ŞİŞLİ'DE KAPATILAN YOLLAR
Dolmabahçe Bomonti Tünel
Taşkışla Caddesi
Kadırgalar Caddesi
Maçka Caddesi
Bayıldım Caddesi
Mim Kemal Öke Caddesi
Şişli'deki alternatif yollar
Villa Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Halaskargazi Caddesi
Vali Konağı Caddesi
19 Mayıs Caddesi
Hakkı Yeten Caddesi
Teşvikiye Caddesi
Rumeli Caddesi
Büyükdere Caddesi
Hasret Caddesi
Akar Caddesi
Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak