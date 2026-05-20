İstanbul'da final günü: Üç ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak

20.05.2026 08:26

NTV - Haber Merkezi

İstanbul bu akşam UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki maç nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

UEFA Avrupa Ligi finali bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Alman Freiburg ve İngiliz Aston Villa takımları arasındaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

 

Alman ve İngiliz taraftarlar karşılaşma için günler öncesinden İstanbul'a geldi. Maç nedeniyle İstanbul'da bazı yollar saat 11.00'den itibaren trafiğe kapalı olacak.

ÜÇ İLÇEDE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de kapatılacak yollar maç sonuna kadar araç geçişine açılmayacak.

 

Geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

BEŞİKTAŞ'TA KAPATILAN YOLLAR

Yıldız Posta Caddesi

Barbaros Bulvarı

Çırağan Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Sait Çiftçi Ayrımları

Nüzhetiye Caddesi

Süleyman Seba Caddesi

 

Beşiktaş'taki alternatif yollar

 

Yıldız Caddesi

Yenidoğan Sokak

Hoş Sohbet Sokak

Vefa Bayırı Sokak

Orta Bahçe Caddesi

Ihlamur Dere Caddesi

Ayazma Deresi Caddesi

Türkgücü Sokak

Emirhan Caddesi

Ihlamur Yıldız Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Dereboyu Caddesi

BEYOĞLU'NDA KAPATILAN YOLLAR

Meclis-i Mebusan Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Galata Köprüsü

Tersane Caddesi

Dolmabahçe Gazhane Caddesi

İnönü Caddesi

Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

Mete Caddesi

Sıraselviler Caddesi

Asker Ocağı Caddesi

 

 

Beyoğlu'ndaki Alternatif Yollar

 

Refik Saydam Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Yedikuyular Caddesi

Piyalepaşa Bulvarı

Bahriye Caddesi

Irmak Caddesi

Kurtuluş Deresi Caddesi

Dolapdere Caddesi

Kadiriler Yokuşu Sokak

Boğazkesen Caddesi

Yeni Çarşı Caddesi

ŞİŞLİ'DE KAPATILAN YOLLAR

Dolmabahçe Bomonti Tünel

Taşkışla Caddesi

Kadırgalar Caddesi

Maçka Caddesi

Bayıldım Caddesi

Mim Kemal Öke Caddesi

 

Şişli'deki alternatif yollar

 

Villa Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Halaskargazi Caddesi

Vali Konağı Caddesi

19 Mayıs Caddesi

Hakkı Yeten Caddesi

Teşvikiye Caddesi

Rumeli Caddesi

Büyükdere Caddesi

Hasret Caddesi

Akar Caddesi

Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak

