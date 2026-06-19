İstanbul'da hilal şöleni
19.06.2026 02:53
Gece saatlerinde İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler vardı.
Anadolu Ajansı
29.5 günlük Ay döngüsünün en görkemli parçalarından Hilal, bir çok kentte büyüleyici manzaralar oluşturdu.
Anadolu Ajansı
Dün Venüs'le hizalanan Ay, bu gece de İstanbul semalarında büyüledi.
Anadolu Ajansı
Hilal, Sultanahmet Camisi ile birlikte masal gibi görüntüler meydana getirdi.
Anadolu Ajansı
Hilal'in İstanbullulara yaşattığı görsel şölen AA objektifine yansıdı.
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı