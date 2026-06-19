İstanbul'da hilal şöleni

19.06.2026 02:53

AA

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Gece saatlerinde İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler vardı.

İstanbul'da hilal şöleni
Anadolu Ajansı

29.5 günlük Ay döngüsünün en görkemli parçalarından Hilal, bir çok kentte büyüleyici manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da hilal şöleni 1
Anadolu Ajansı

Dün Venüs'le hizalanan Ay, bu gece de İstanbul semalarında büyüledi.

İstanbul'da hilal şöleni 2
Anadolu Ajansı

Hilal, Sultanahmet Camisi ile birlikte masal gibi görüntüler meydana getirdi. 

İstanbul'da hilal şöleni 3
Anadolu Ajansı

Hilal'in İstanbullulara yaşattığı görsel şölen AA objektifine yansıdı. 

İstanbul'da hilal şöleni 4
Anadolu Ajansı

İstanbul'da hilal şöleni 5
Anadolu Ajansı