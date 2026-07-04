İstanbul'da ilçe ilçe gezip erkekleri taciz ediyordu. Yeni görüntüler ortaya çıktı
04.07.2026 20:06
İstanbul'un birçok yerinde sokak ve dükkanlarda gezerek erkekleri taciz eden kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'un birçok yerinde sokak ve dükkanlarda gezerek erkekleri taciz eden kadın dün gözaltına alındı. Şüphelinin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.
Kadınla ilgili görüntüler ise sosyal medyaya düşmeye devam ediyor. Yeni görüntüde kadının bir tartışma sonrası itildiği ve yere düştüğü görülüyor.
30 yaşındaki Z.E.'nin, 'Kişinin ruh halinde, enerjisinde, aktivite seviyesinde ve konsantrasyonunda aşırı zıtlıklar oluşturan kronik bir psikiyatrik rahatsızlık olan bipolar bozukluğu rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Kadın uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altında tutulduğu belirtildi.
İddiaya göre, ilk olay Ümraniye'de bir tamircide yaşandı. Görüntülerde ürün satma bahanesiyle atölyeye gelen kadının, burada çalışan bir erkekle konuştuğu ve daha sonra öpmeye çalıştığı görülüyordu.
Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar bölgelerinde de benzer şikayetler yaşanmaya başladı. Ortaya çıkarılan güvenlik kamerası görüntülerinde aynı kadının faklı dükkanlarda erkek çalışanları taciz ettiği öne sürüldü.