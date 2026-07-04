İstanbul'da ilçe ilçe gezip erkekleri taciz ediyordu. Yeni görüntüler ortaya çıktı

İddiaya göre, ilk olay Ümraniye'de bir tamircide yaşandı. Görüntülerde ürün satma bahanesiyle atölyeye gelen kadının, burada çalışan bir erkekle konuştuğu ve daha sonra öpmeye çalıştığı görülüyordu.

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar bölgelerinde de benzer şikayetler yaşanmaya başladı. Ortaya çıkarılan güvenlik kamerası görüntülerinde aynı kadının faklı dükkanlarda erkek çalışanları taciz ettiği öne sürüldü.