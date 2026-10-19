İstanbul'da konserdeki çifte ölümün nedeni belli oldu
19.10.2026 12:23
Son Güncelleme: 19.10.2026 12:24
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Unreal x Jeton konserinde yaşanan iki can kaybının uyuşturucu kaynaklı olduğunu açıkladı.
İstanbul'da düzenlenen Unreal x Jeton konserinde yaşanan çifte ölümle ilgili soruşturma devam ederken, bir kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
İstanbul Valisi Davut Gül, konserde fenalaşarak yaşamını yitiren iki kişinin uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldüğünü açıkladı.
Olayın konser kaynaklı bir durumdan kaynaklanmadığına işaret eden Vali Gül, "Konsere giden üç kişi maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar Adli Tıp raporlarında tespit edildi. Dolayısıyla uyuşturucudan kaynaklı ölüm hadisesi meydana geldi." dedi.
"Konser ya da konserde yenilen içilen ürünlerle ilgili bir problem yok." diyen Vali Gül, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin konserin düzenlendiği mekandan numuneler alarak inceleme yaptığını da söyledi.
İstanbul Valisi Gül, adli sürecin devam ettiğini kaydetti.
BİR KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Olay 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Unreal x Jeton konseri sırasında yaşandı. Konsere katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. saat 03.15 sıralarında fenalaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından üç kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu yaşamını yitirirken, T.M.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
KONSERE 5 BİN KİŞİ KATILMIŞTI
Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, üç kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Emniyet güçlerinin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi.
Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cenazeler buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Furkan Aksu'nun memleketi Zonguldak'ta toprağa verileceği öğrenildi.