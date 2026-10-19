İstanbul'da konserdeki çifte ölümün nedeni belli oldu

İstanbul'da düzenlenen Unreal x Jeton konserinde yaşanan çifte ölümle ilgili soruşturma devam ederken, bir kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor .

İstanbul Valisi Davut Gül, konserde fenalaşarak yaşamını yitiren iki kişinin uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Olayın konser kaynaklı bir durumdan kaynaklanmadığına işaret eden Vali Gül, "Konsere giden üç kişi maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar Adli Tıp raporlarında tespit edildi. Dolayısıyla uyuşturucudan kaynaklı ölüm hadisesi meydana geldi." dedi.

"Konser ya da konserde yenilen içilen ürünlerle ilgili bir problem yok." diyen Vali Gül, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin konserin düzenlendiği mekandan numuneler alarak inceleme yaptığını da söyledi.

İstanbul Valisi Gül, adli sürecin devam ettiğini kaydetti.