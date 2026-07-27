İstanbul'da mahalle savaş alanına döndü, 4 kişi bıçaklandı. Polis havaya ateş açarak ayırdı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak kavgaya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Mert B. ile Enes Furkan Y., Bora S. ve Atakan K. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Mert B.’nin 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından poliste toplam 3 kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, şüphelilerin olay yerine otomobille geldikleri tespit edildi.