İstanbul'da otogarlar tıklım tıklım. "Gidişler boş, dönüşler paket"
13.09.2026 13:49
Okulların açılmasına saatler kala yaz tatilini İstanbul dışında geçirenler ile üniversite eğitimi için kente gelenler nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.
2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına saatler kala İstanbul'a dönüşler sürüyor.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabah saatlerinden itibaren hareketlilik arttı. Yaz tatilini farklı şehirlerde geçirenler ile üniversite eğitimi için İstanbul dışına çıkan öğrencilerin kente dönüşü sürerken, farklı illere gidecek yolcuların da valizleriyle peronlarda beklediği görüldü.
Otobüs firmalarının seferlerinde de yoğunluk yaşandı. Otogar giriş ve çıkışlarında yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
Üniversite eğitimi için Çanakkale'ye dönen Sıla Dönmez, “1 ay için İstanbul’a geldim. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde mühendislik okuyorum, 4’üncü sınıfım. Heyecanlıyız, artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz sonuç olarak. O yüzden mutluyum.” dedi.
“OKULA BAŞLAYACAĞIZ. KIZIMIN İLKOKUL HEYECANI”
Edirne'ye dönen İpek Bozlak, “Aksaray’daydık, şu an Edirne’ye gidiyoruz. Çok heyecanlıyız, okula başlayacağız. Kızımın ilkokul heyecanı, 1’inci sınıfa başlayacağız ve çok heyecanlıyız yani. Bayağı gezdik, şimdi de okul heyecanına devam edeceğiz.” diye konuştu.
“YAZ TATİLİNDE ÇOCUKLARLA ÇERKEZKÖY’DE BİR TATİL YAPTIK”
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine dönen Mehmet Karatay ise “Yaz tatilinde çocuklarla Çerkezköy’de bir tatil yaptık. Ondan sonra ben malum çalışıyorum, onlar da dedesinin evine gittiler gezmeye. Ağrı Doğubayazıt’a döneceğiz. Ama işte bakalım, çocuklar okula gidecekler, başlayacaklar. Heyecanlılar ama büyük ihtimalle oynamak için heyecanlılar, derslerle pek araları yok." sözleriyle bu senin güzel olmasını beklediğini belirtti.
“GİDİŞLER BOŞ, DÖNÜŞLER PAKET”
Otobüs şoförü Sinan Bitik, “Yoğunluk bayağı var, okullardan dolayı. Gidişler boş, dönüşler paket, full. Geçen seneye göre biraz düşük ama yüzde 50 bir düşüş var mazottan dolayı. Biletler 2 bin liradan şu an 3 bin liraya çıkmış, hatta 4 bin 500 lirayı bulan var.” dedi.
Kadın otobüs şoförü Elif Dağdelen ise “Yoğun, bu sene de yoğunuz. Biz hep full gidip geliyoruz. İki tarafta da oluyoruz. Genelde İstanbul çıkışı daha yoğun oluyor. İstanbul’dan giderken daha çok yoğunluk var. İki gündür trafiğimiz sıklaştı. Okul taşıtlarıyla artık bayağı bir yolda çok sıklaşmış, sık karşılaşmaya başladık artık iki üç gündür.” diye konuştu.