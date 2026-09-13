İstanbul'da otogarlar tıklım tıklım. "Gidişler boş, dönüşler paket"

Kadın otobüs şoförü Elif Dağdelen ise “Yoğun, bu sene de yoğunuz. Biz hep full gidip geliyoruz. İki tarafta da oluyoruz. Genelde İstanbul çıkışı daha yoğun oluyor. İstanbul’dan giderken daha çok yoğunluk var. İki gündür trafiğimiz sıklaştı. Okul taşıtlarıyla artık bayağı bir yolda çok sıklaşmış, sık karşılaşmaya başladık artık iki üç gündür.” diye konuştu.