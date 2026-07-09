İstanbul'da sel alarmı. Sıcaklık 5-6 derece düşecek
09.07.2026 07:31
Son Güncelleme: 09.07.2026 07:43
Meteoroloji ve AKOM İstanbul, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sel uyarısı yaptı. bölgede hava sıcaklıkları da 27 dereceye kadar gerileyecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün İstanbul Avrupa Yakası dahil Trakya'da kuvvetli yağış bekleniyor.
SARI KODLU UYARI
İstanbul, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı yapan MGM yağışın öğleden sonra etkisini daha da artıracağını belirterek vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da saat 08.00 itibarıyla başlaması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın saat 18.00'e kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış bırakacağı tahminini aktardı.
Tahminlere göre Marmara'da kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklıkları 5 ila 6 derece azalacak.
Bugün özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Sıcaklıklar yeni haftaya kadar Ege ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde normal seviyelerde seyretmeye devam edecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 19/26 derece.
- İstanbul 22/27 derece.
- Denizli 22/37 derece.
- İzmir 23/34 derece.
- Adana 24/32 derece.
- Ankara 16/30 derece.
- Samsun 20/29 derece.
- Erzurum 9/26 derece.
- Malatya 16/33 derece.
- Kars 9/25 derece.
- Diyarbakır 22/38 derece.
- Gaziantep 22/36 derece.