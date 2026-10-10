İstanbullular dikkat! E-5'te çalışma başladı, trafik her gün 7 saat yan yola verilecek
10.10.2026 08:37
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda derz değişim çalışması yapılıyor. Çalışma nedeniyle Edirne yönündeki trafik 12 gün boyunca belirlenen saatler arasında yan yolda verilecek.
İstanbul Küçükçekmece'de derz değişim çalışması nedeniyle D-100 Karayolu trafiği yan yola verilecek.
Çalışma kapsamında, Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişim işi gerçekleştirilecek. İşlem viyadüğün Edirne yönünde yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, viyadükteki çalışmanın 12 günde tamamlanması bekleniyor.
Çalışma süresince karayolunun Edirne yönündeki trafik 23.00-06.00 saatleri arasında kuzey yan yola verilecek.
Bölgedeki trafik akışı yan yol üzerinden sağlanacak.
TEM'DE TRAFİK KİLİTLENMİŞTİ
İstanbul'da benzer bir çalışma eylül ayında TEM Molla Gürani Viyadüğü'nde yapılmıştı.
Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki çalışma 22.00-06.00 saatleri arasında gerçekleşmişti. Okulların açıldığı döneme denk gelen çalışma nedeniyle akşam saaatlerinde bölgede trafik yoğunluğu yaşanmıştı.
Alternatif güzergahları kullanmaya başlayan sürücüler burada da yoğunluk oluşturmuştu.
İSTANBULLUNUN 12 GÜNÜ TRAFİKTE GEÇİYOR
Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre, İstanbul'daki trafik yoğunluğu kişi başına yılda 288 saate varan zaman kaybına yol açıyor.
Bu süre yılda yaklaşık 12 güne denk gelirken megakentte bir sürücünün yalnızca trafik tıkanıklığı nedeniyle yılda ortalama 105 saat kaybettiği bilgisine yer verildi.