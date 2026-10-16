İstanbul'u sel vurdu. Kabusu yaşayan mahallede son durum ne?

İstanbul'da 84 yılın yağış rekorunun kırılması, sel felaketini beraberinde getirdi. Göle dönen yollarda metrelerce sürüklenen yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar bulundukları otomobil veya yapıların içinde mahsur kaldı.

Trafiğin çarşamba saat 17.00'de durma noktasına gelmesi ve yoğunluğun gece 23.00'e kadar devam etmesi, tabloyu daha da kötü bir hale getirdi .

En büyük kabuslardan biri, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde yaşandı. Vatandaşlar dün öğlene kadar elektriksiz ve doğalgazsız kaldı. Marketler, fırınlar açılamadı.

34 yaşındaki Samet Yetkin de hayatını bu mahallede kaybetti. Sel sırasında kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan adam, dengesini kaybederek düştü ve kafasını kaldırıma vurdu.

Yetkin vatandaşların müdahalesiyle suyun içinden çıkarıldı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.