İstanbul'u sel vurdu. Kabusu yaşayan mahallede son durum ne?
16.10.2026 10:57
Son Güncelleme: 16.10.2026 11:21
İstanbul'da iki gün önce yaşanan sel felaketinde büyük hasar gören noktalardan biri, Ayazağa Mahallesi'ydi. Onlarca araç göle dönen yollarda metrelerce sürüklendi. Son durum bu sabah görüntülendi.
İstanbul'da 84 yılın yağış rekorunun kırılması, sel felaketini beraberinde getirdi. Göle dönen yollarda metrelerce sürüklenen yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar bulundukları otomobil veya yapıların içinde mahsur kaldı.
Trafiğin çarşamba saat 17.00'de durma noktasına gelmesi ve yoğunluğun gece 23.00'e kadar devam etmesi, tabloyu daha da kötü bir hale getirdi.
En büyük kabuslardan biri, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde yaşandı. Vatandaşlar dün öğlene kadar elektriksiz ve doğalgazsız kaldı. Marketler, fırınlar açılamadı.
34 yaşındaki Samet Yetkin de hayatını bu mahallede kaybetti. Sel sırasında kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan adam, dengesini kaybederek düştü ve kafasını kaldırıma vurdu.
Yetkin vatandaşların müdahalesiyle suyun içinden çıkarıldı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hasar gören araçların kaldırılması ve yolları temizleme çalışmaları bugün halen devam ediyor.
NTV Muhabiri Osman Terkan, mahallede endişeli bekleyişin devam ettiğini belirterek son durumu şöyle anlattı:
"Eyvah bir kez daha böyle bir manzarayla karşılaşır mı Ayazağa diye düşünürken yağmur hafifledi. Tabii nereye gidecek bekleyip göreceğiz. 84 yılın en yüksek yağışını aldı, en yoğun yağışını aldı İstanbul. Metrekareye düşen yağış miktarının 273 kilogram olduğu belirtiliyor. Bu ne demek? 27 santimetreye ulaşan bir yağış anlamına geliyor.
O araçların geldiği, selde sürüklendiği cadde burası. Buralarda temizlik çalışmaları yapılacak daha uzun bir süreç var ama o araçlar kaldırıldı."
Öte yandan selde sürüklenerek kullanılamaz hale gelen bazı araçlar da halen yolun kenarında balçıkla dolu halde bekliyor.
Otomobillerin içinin çer çöple dolduğu, camlarının kırıldığı ve döşemelerin işle yürüdüğü görülüyor.
Osman Terkan, manzarayı aktarırken şunları anlattı:
"Sahipleri belki de burada olduğunu dahi bilmiyor olabilir selde sürüklendiler. Temizlik çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.
Önce bu balçık yığınlarının temizlenmesi gerekiyor. Üç kişi hayatını kaybetmişti biri çocuk, 14 yaşında bir çocuk sudaki elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi."
Terkan, yayın sırasında Samet Yetkin'in hayatını kaybettiği noktayı da gösterdi:
“Biri tam şu anda, sağ tarafımız konukevi. Tam buradan kaldırımdan karşıya geçerken 34 yaşındaki bir kişi dengesini kaybetti, suya kapıldı ve kafasını kaldırıma vurdu. Hayatını kaybetti.”
“YAĞIŞLAR İKİ GÜN DAHA DEVAM EDECEK”
Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, vatandaşları özellikle bugün ve cumartesi günü için uyardı. "Cuma günü ilk saatlerden itibaren güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz." diyen Yağan, şöyle sürdürdü:
"Cuma günü biraz şehrin özellikle Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu güneyli rüzgarlar etkisiyle kuzey kesimlerinde biraz daha kuvvetli yağışları göreceğiz. Arnavutköy gibi Beykoz gibi şehrin kuzey ilçelerinin etkileneceğini tahmin ediyoruz. Bu etki Kırklareli ve Tekirdağ kıyılarına kadar da devam ediyor.
Cuma gününden sonra cumartesi ilk saatlerden itibaren yağışlar yine kuvvetleniyor. Vatandaşlarımızın bu önümüzdeki üç günlük zaman zarfında cumartesiye biraz daha dikkatli olmasını öneriyoruz."
SEL MAĞDURU ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?
İstanbul'da etkili olan yağışlar nedeniyle birçok ev, işyeri ve otomobil hasar gördü. Sel sularında sürüklenen otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Hem kaporta, hem elektronik hem de mekanik olarak tamiratı zor olan otomobillerin bazıları perte ayrılacak. Tamiri mümkün olan araçlar ise kaskoları varsa kasko sigortaları üzerinden, kaskoları yoksa ya sahibi tarafından ya da uzun yıllar süren davalar neticesinde kamu otoritelerinden hasarının tazmin edilmesini isteyecek.
KASKO POLİÇENİZİ KONTROL EDİN
Kaskolarda 4 çeşit tür bulunuyor. Dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko seçeneklerinden hangisini yaptırdığınızı ve poliçenizde sel ve su baskını teminatını kontrol etmeniz gerekiyor.
SEL HASARLI ARACI OLANLAR ELLERİNİ ÇABUK TUTMALI
Sel hasarlı araçlar için kasko şirketine bildirimin 5 gün içinde yapılması ve ekspertiz faaliyetlerinin başlaması gerekiyor. Mümkün olan en kısa sürede sigorta şirketinize başvurarak aracınızın tamir ya da pert olmuşsa tazminatını almanız gerekiyor.
KASKOSU OLMAYAN NE YAPACAK?
Kaskosu olmayan ya da kaskosunda sel teminatı bulunmayan araç sahipleri, oluşan hasarın giderilmesi için ilgili idareden tazminat talep edebilir. Uzun yıllar sürecek olan hukuk mücadelesi sonrasında hizmet kusurunun belirlenmesi halinde araç sahibi tazminatını alabiliyor.
Kaskosu olmayan ya da kaskosu sel teminatı içermeyen araç sahipleri için gündeme gelen yol, hasarın altyapı eksikliğinden ya da gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklandığı gerekçesiyle ilgili idareden tazminat istemek. Bu tür taleplerde “hizmet kusuru” iddiası öne çıkıyor.