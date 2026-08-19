İstanbul'un barajlarında "kritik dönem"

Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, kentteki barajlar yüzde 100 dolu olsa bile kentin 1 yıllık su tüketimine yetmediğini söyledi.

Özdemir, İstanbul'un barajlar dışında Melen ve Yeşilçay'dan da su aldığını, bunun kente faydasının oldukça büyük olduğunu belirterek, "Bugünlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde 48'lere kadar geriledi. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 24-25 Ağustos'a kadar bu şekilde devam ederse su seviyesi daha da azalacaktır. Sıcaklık ve kuvvetli rüzgarla birlikte buharlaşma da fazla olacaktır. Bundan dolayı su birikimindeki veya barajlardaki doluluk seviyesi azalacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Eylül ayından itibaren yağışlarla birlikte barajlardaki su miktarının artmasının önemli olduğunu dile getiren Özdemir, 31 Ağustos'a kadar aralıklı da olsa yağmur yağma ihtimali bulunduğuna işaret etti.

Özdemir, bu yağışın 20-30 milimetrelik olması gerektiğine dikkati çekerek, "Barajlarımızdaki su seviyesi havalar bu şekilde giderse daha da düşecektir. Oran yüzde 20'lere kadar düştüğü zaman 'ortalama kritik döneme' giriyoruz demektir. O yüzden su tasarrufu önemli. Bütün vatandaşlarımızın, kuruluşlarımızın ve herkesin buna dikkat etmesi lazım." diye konuştu.