İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı
25.08.2026 11:50
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şüpheli eşini silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye sevk edilirken şüpheli intihar girişiminde bulunuyor.
DHA
İstanbul Gaziosmanpaşa'da kadına silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Bir yufkacının önünde eşine silahla ateş eden kişi, iş yerinin içine girdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
DHA
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye götürüldü.
DHA
İş yeri içerisinde silahını kendi başına dayayan kişiyi, müzakereci polis ikna etmeye çalışıyor.