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İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı

25.08.2026 11:50

DHA

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şüpheli eşini silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye sevk edilirken şüpheli intihar girişiminde bulunuyor.

İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı
DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kadına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

 

Bir yufkacının önünde eşine silahla ateş eden kişi, iş yerinin içine girdi. 

 

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

AĞIR YARALANDI 1
DHA

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye götürüldü. 

İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı 2
DHA

İş yeri içerisinde silahını kendi başına dayayan kişiyi, müzakereci polis ikna etmeye çalışıyor.