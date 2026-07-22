İstanbul'un göbeğinde tehlikeye davetiye. Mahalleli şaşkın, sürücüler tedirgin

Avcılar'daki boş arazilerde otladıktan sonra sürücü adaylarının trafik eğitimi aldığı piste de giren atlar, tedirginliğe yol açarken hem çevre sakinleri hem de sürücü kursu eğitmenleri bu durumdan şikayetçi.

Sürücü kursunda eğitmeni Selim Şahinoğlu, "Sürücü adaylarımızın araç kullandığı güzergah üzerinde sahipsiz atlar dolaşıyor. Uzun bir süredir de dolaşıyorlar sürücü adaylarımıza araçları verdiğimizde bu atlar tehlike oluşturuyor." dedi.

Birkaç tehlike de atlattıklarından söz eden Şahinoğlu, "Yolda birden önümüze fırladılar. Yolun ortasından 4-5 tanesi yürüyebiliyor. Aday panikleyebiliyor. Bizim için problem oluşturuyor. " diye konuştu.