İstanbul'un göbeğinde tehlikeye davetiye. Mahalleli şaşkın, sürücüler tedirgin
22.07.2026 09:35
İstanbul Avcılar'da başıboş dolaşan yılkı atlarından dolayı çevre sakinleri çözüm bulunmasını istiyor.
Firuzköy Mahallesi’nde cadde ve sokaklarda gün boyu dolaşan, boş alanlardaki kuru otlarla beslenen atları görenler şaşkınlık yaşıyor.
Atılan çürük sebze ve meyveleri yemek için çöp konteynerleri çevresinde sürüler halinde dolaşan atlar, hem trafikteki araçlar hem de çevre sakinleri için tehlike oluşturuyor.
"SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYORLAR"
Avcılar'daki boş arazilerde otladıktan sonra sürücü adaylarının trafik eğitimi aldığı piste de giren atlar, tedirginliğe yol açarken hem çevre sakinleri hem de sürücü kursu eğitmenleri bu durumdan şikayetçi.
Sürücü kursunda eğitmeni Selim Şahinoğlu, "Sürücü adaylarımızın araç kullandığı güzergah üzerinde sahipsiz atlar dolaşıyor. Uzun bir süredir de dolaşıyorlar sürücü adaylarımıza araçları verdiğimizde bu atlar tehlike oluşturuyor." dedi.
Birkaç tehlike de atlattıklarından söz eden Şahinoğlu, "Yolda birden önümüze fırladılar. Yolun ortasından 4-5 tanesi yürüyebiliyor. Aday panikleyebiliyor. Bizim için problem oluşturuyor. " diye konuştu.
"ÇÖPLERİ DAĞITIYORLAR"
Şahinoğlu atların tehlikeye davetiye çıkardığını da belirterek, "Bunlar sahiplidir diye tahmin ediyorum. Hayvanlar burada otlak arazide otladılar. Hayvan burada ölü gibi yatıyordu. Çöp kutularını dağıtıyorlar. Çöp kutularının içinden yiyecek çıkartıyorlar karpuz kabuğu gibi. Etrafı da kirletiyorlar." açıklamasında bulundu.
Çevrede yaşayanlar ise sahipsiz atların Küçükçekmece gölü kıyısında bulunan at çiftliğine ait olabileceğini buralarda gelişigüzel dolaşmaması gerektiğine de dikkat çekti.