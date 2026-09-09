İzmir'de 9 Eylül coşkusu. Dev Türk bayrağı açıldı
09.09.2026 10:32
İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri Zafer Yürüyüşü ile başladı.
DHA
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlanıyor.
Kutlamalar, Zafer Yürüyüşü ile başladı.
DHA
İzmirliler, yürüyüş için Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00'da toplandı.
Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
DHA
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Anafartalar Caddesi'nden başlayan, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşte 350 metrelik Türk bayrağı taşındı.