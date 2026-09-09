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İzmir'de 9 Eylül coşkusu. Dev Türk bayrağı açıldı

09.09.2026 10:32

DHA

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İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri Zafer Yürüyüşü ile başladı.

İzmir'de 9 Eylül coşkusu. Dev Türk bayrağı açıldı
DHA

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlanıyor.

 

Kutlamalar, Zafer Yürüyüşü ile başladı.

İzmir'de 9 Eylül coşkusu. Dev Türk bayrağı açıldı 1
DHA

İzmirliler, yürüyüş için Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00'da toplandı.

 

Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir'de 9 Eylül coşkusu. Dev Türk bayrağı açıldı 2
DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Anafartalar Caddesi'nden başlayan, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşte 350 metrelik Türk bayrağı taşındı.

İzmir'de 9 Eylül coşkusu. Dev Türk bayrağı açıldı 3
DHA

7'den 70'e İzmirliler de yol kenarlarından Türk bayrakları sallayıp, kentin kurtuluşunu kutladı.

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