İzmir'de 9 Eylül coşkusu. Dev Türk bayrağı açıldı

İzmirliler, yürüyüş için Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00'da toplandı.

Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.