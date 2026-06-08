İzmir'de korkunç ihmal. Restorandaki "tereyağı şovu" 2 yaşındaki bebeği yaktı
08.06.2026 16:44
Son Güncelleme: 08.06.2026 16:55
İzmir'de ailesiyle birlikte yemeğe gittiği ünlü bir döner restoranında üzerine kızgın tereyağı dökülen 2 yaşındaki Mercan bebek, ağır yaralanarak hastanelik oldu. Aylarca süren acılı tedavi süren bebeğin annesi, restoranlardaki 'tereyağı şovlarının' yasaklanmasını talep etti.
Olay, 14 Eylül 2025'te İzmir'nin Bornova ilçesindeki ünlü bir döner zincirinin şubesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gülçin Demirkol ve ailesi hafta sonu yemeği için söz konusu restorana gitti. Siparişlerin verilmesinin ardından mutfağa yakın ilk masada oturan ailenin yanına, İskender döner servisi yapmak üzere garson yaklaştı.
Garsonun elindeki kızgın tereyağı dolu tavanın sapı, tam annenin tabağının önüne uzatıldığı esnada aniden koptu. Ters dönen tavadan saçılan kaynar yağ, annesinin sağ tarafında oturan 2 yaşındaki Mercan bebeğin üzerine döküldü.
KÜÇÜK KIZIN ACI ÇIĞLIKLARI RESTORANI İNLETTİ
Küçük kızın acı içindeki çığlıkları üzerine restoranda büyük bir panik yaşandı. İlk müdahalesi alışveriş merkezinin revirinde yapılan talihsiz bebek, daha sonra taksiyle en yakın hastane olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde küçük Mercan'ın sol dirseği, sol bel kısmı ve arka bacak bölgesinde yarıya kadar çok derin 2. derece yanıklar oluştuğu tespit edildi.
Öte yandan yaşanan olay, restoranın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüde, içerisinde kızgın tereyağ olan tavanın masaya getirildiği, daha sonra tam tabağa koyulacağı esnada tava sapının kırılması ve kızgın yağın küçük çocuğun üzerine dökülme anı yer aldı. Olayın ardından yaşanan panik dolu anlar da kamera tarafından kaydedildi.
“KIZIMIN YANIKLARINI JİLETLE KAZIDILAR, ÇOK ACI ÇEKTİ”
Yaşadıkları dehşet dolu günleri gözyaşlarıyla anlatan anne Gülçin Demirkol, mutfak ekipmanlarının denetlenmediğini vurgulayarak, kızının çok ağır acılar çektiğini söyledi.
Anne Demirkol, "Mercan henüz 2 yaşındaydı. Günde 3-4 kere hastaneye gitmek zorunda kaldık. Her gün, her pansumanda kızımın yanık yerlerini jiletle kazıdılar. Çok büyük acılar çekti. Tam yeni konuşmaya başlamıştı, o süreçten sonra konuşması tamamen durdu. 3-4 ay boyunca yatakta sadece yüzüstü yatabildi. Şu anda da hala tedavisi devam ediyor. Belli bölgelerde tıp dilinde 'keloid' denilen et parçaları oluştu. Doktorlar ileride bir estetik operasyon, cerrahi bir müdahale gerekebileceğini söylediler." dedi.
Olayın hemen ardından suç duyurusunda bulunduğunu ve ceza davasının geçtiğimiz hafta sonuçlandığını kaydeden anne Demirkol, mahkemenin sadece garson ve mesul müdürü sorumlu tutarak sırasıyla 7 bin 500 TL ve 11 bin 200 TL adli para cezası verdiğini söyledi. Karara isyan eden anne, sözlerini şöyle tamamladı:
“Aslında garsonun bir kabahati yok. Belki videoda görüldüğü gibi tavayı sallarken o an tavanın sapı gevşekti, sallanıyordu; belki yüzde 50 suçu vardır ama bunun iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, firması yok mu? Müdür ya da üst düzey yöneticiler ekipmanları denetlemiyor mu? Bence denetlemiyorlar. Ben o garsonun değil, şirket yöneticilerinin ceza almasını istiyorum. Yetkililerden rica ediyorum; restoranlarda böyle şovlar yapmasınlar, bu gösteriler komple yasaklansın. Bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı, diğer çocukların başına gelmesin. O gün kızım mama sandalyesinde olsa; kafasından, aşağısına doğru da dökülebilirdi. Pusette yatan bir bebeğin üstüne de gelebilirdi. Kızım ömür boyu bu izleri taşıyacak, başka canlar yanmasın.”