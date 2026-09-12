İzmir'deki cadde tehlike saçıyor. Çekim sırasında bile 3 yaya son anda kurtuldu
12.09.2026 11:32
Son Güncelleme: 12.09.2026 11:33
İzmir’de bir üniversite öğrencisinin otobüsün altında kalarak ağır yaralandığı caddede vatandaşlar önlem istiyor. Çekimler sırasında 3 yaya otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Anadolu Caddesi’nde, daha önce bir üniversite öğrencisinin belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandığı yaya geçidinde araçların hızlı seyretmesi yayalar için tehlike oluşturmaya devam ediyor.
Anadolu Caddesi’nde 7 Ağustos saat 09.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Serra Nil Erdoğan’a belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın ardından otobüsün altında sürüklenen Erdoğan ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılan Erdoğan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Erdoğan’ın geçirdiği kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Kazanın yaşandığı yaya geçidinde belediye otobüsleri, minibüsler ve diğer araçların hızlı seyretmesi nedeniyle karşıya geçmeye çalışan yayalar için tehlike sürüyor.
'OTOBÜS HIZLI BİR ŞEKİLDE GELDİ VE ÇARPTI'
Serra Nil Erdoğan'a otobüsün çarptığı kazaya tanık olan İsmail Çetin, "Karşıya geçmek isterken otobüs hızlı bir şekilde geldi ve çarptı. Çok şiddetli vurdu. Orada kasis olmadığı için araçlar da ne yazık ki hız limitlerine dikkat etmiyorlar. Burası çok tehlikeli. Yoğun araç ve yaya trafiği olmasına rağmen ne kasis ne de yaya geçidi var. Kaldırımlar ve yollar da dar. Sürücü arkadaşlar da kendi araçlarına verdikleri değeri insanlara vermiyorlar. İnsanların canı gidiyor. O olaydan bir hafta önce yaşlı bir amcaya yine karşıdan karşıya geçerken araba çarptı ve maalesef hayatını kaybetti. Çözüm istiyoruz." dedi.
YAYALAR OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Daha önce de çok sayıda kazanın yaşandığı belirtilen caddede, çekim sırasında büyük bir tehlike daha atlatıldı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaya, hızla gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kameraya yansıyan tehlikeli anlarda, şans eseri yeni bir kaza yaşanmadı.
"YOL DAR, KALDIRIM DAHA DAR"
Kaldırımların dar olduğunu Mustafa Akın ise "Burada trafik oldukça fazla. Çünkü dolmuş ve otobüsler burayı kullanıyor. Burası toplu taşımadan inip binenlerin istikameti. Yol dar, kaldırımlar yoldan çok daha dar. Bir insanın bile zor yürüyeceği bir yer. İlk olarak buraya yüksek bir kasis yapılması gerekiyor. 100 metrelik yerde çok hızlı gidiyorlar. Ne araçlar yavaş geliyor ne de onları yavaşlatacak bir sistem var. Burada otururken emin olun arkamdan hangi araç ne şekilde gelecek bilmiyorum. Burada 1 hafta içinde iki kez kaza oldu. Biri gencecik bir kız çocuğuydu." dedi.
Bölgede önlem alınması gerektiğinin altını çizen Ergin Dayı da "Yaya geçidi var ama ne yazık ki o kültürümüz yok. Bizde önce arabalar sonra yayalar geliyor. Bu bilincin yerleşmesi lazım. Kaldırım zaten yok gibi bir şey. Engelli, hasta, yaşlı vatandaşlarımız var. Önlem alınması gerekiyor." dedi.
YAYALAR İÇİN TEHLİKE
Öte yandan, yaya geçidi çizgilerinin silindiği ve bakımsız olduğu görülen caddede, yayaların kullandığı kaldırımların dar olması nedeniyle vatandaşlar araç yolundan ilerlemek zorunda kalıyor.
Bir kişinin bile yürümekte zorlandığı dar kaldırımların bulunduğu bölgede, başta otobüsler olmak üzere sürücülerin yüksek hızla seyretmesi de yayalar için tehlike oluşturuyor.