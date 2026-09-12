İzmir'deki cadde tehlike saçıyor. Çekim sırasında bile 3 yaya son anda kurtuldu

Kaldırımların dar olduğunu Mustafa Akın ise "Burada trafik oldukça fazla. Çünkü dolmuş ve otobüsler burayı kullanıyor. Burası toplu taşımadan inip binenlerin istikameti. Yol dar, kaldırımlar yoldan çok daha dar. Bir insanın bile zor yürüyeceği bir yer. İlk olarak buraya yüksek bir kasis yapılması gerekiyor. 100 metrelik yerde çok hızlı gidiyorlar. Ne araçlar yavaş geliyor ne de onları yavaşlatacak bir sistem var. Burada otururken emin olun arkamdan hangi araç ne şekilde gelecek bilmiyorum. Burada 1 hafta içinde iki kez kaza oldu. Biri gencecik bir kız çocuğuydu." dedi.

Bölgede önlem alınması gerektiğinin altını çizen Ergin Dayı da "Yaya geçidi var ama ne yazık ki o kültürümüz yok. Bizde önce arabalar sonra yayalar geliyor. Bu bilincin yerleşmesi lazım. Kaldırım zaten yok gibi bir şey. Engelli, hasta, yaşlı vatandaşlarımız var. Önlem alınması gerekiyor." dedi.

YAYALAR İÇİN TEHLİKE

Öte yandan, yaya geçidi çizgilerinin silindiği ve bakımsız olduğu görülen caddede, yayaların kullandığı kaldırımların dar olması nedeniyle vatandaşlar araç yolundan ilerlemek zorunda kalıyor.

Bir kişinin bile yürümekte zorlandığı dar kaldırımların bulunduğu bölgede, başta otobüsler olmak üzere sürücülerin yüksek hızla seyretmesi de yayalar için tehlike oluşturuyor.