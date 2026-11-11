İzmir'deki HABAŞ fabrikasında ölen işçilerin hikayeleri. Patlamadan önce gelen telefon yürek burktu

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran dün akşam saatlerinde İstanbul'da gözaltına alındı.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, kazanın meydana geldiği fabrikada geçmişte yaşanan işçi ölümlerine dair duyum ve ihbarların da incelendiğini duyurdu. Bunlardan birini, yaşamını yitiren işçilerden Kadir Kaan Özçelik'in kardeşi sarf etti.

Özçelik 25 yaşındaydı ve 3 aydır fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyordu. Şeval Özçelik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği demeçte bunun ikinci patlama olduğunu öne sürdü:

"İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Abimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar.' diyerek korkutmuş.

Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Abimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım."