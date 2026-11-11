İzmir'deki HABAŞ fabrikasında ölen işçilerin hikayeleri. Patlamadan önce gelen telefon yürek burktu
11.11.2026 12:13
Son Güncelleme: 11.11.2026 12:16
İzmir'deki HABAŞ fabrikasında yaşamını yitiren bazı işçilerin hikayeleri ortaya çıktı. Özcan Efe'nin "İş çok ağır, ben yapamıyorum", Ferhat Maraşlı'nın "Ayaklarım gitmiyor" dediği öğrenildi.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran dün akşam saatlerinde İstanbul'da gözaltına alındı.
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, kazanın meydana geldiği fabrikada geçmişte yaşanan işçi ölümlerine dair duyum ve ihbarların da incelendiğini duyurdu. Bunlardan birini, yaşamını yitiren işçilerden Kadir Kaan Özçelik'in kardeşi sarf etti.
Özçelik 25 yaşındaydı ve 3 aydır fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyordu. Şeval Özçelik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği demeçte bunun ikinci patlama olduğunu öne sürdü:
"İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Abimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar.' diyerek korkutmuş.
Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Abimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım."
"İŞ ÇOK AĞIR, BEN YAPAMIYORUM"
Özcan Efe ise 42 yaşındaydı, evli ve üç çocuk babasıydı; fabrikada bir buçuk yıldır çalışıyordu. Çocukluk arkadaşı Sami Akar'ın anlattığına göre en büyük hayali, Menemen'de küçük bir ev satın almaktı.
Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Akar, Efe'nin fabrikadaki iş şartlarının ağır olması nedeniyle zaman zaman yakındığını belirterek şunları söyledi:
"Paraya ihtiyacı olduğu için, maaşının piyasadaki şartlara göre biraz daha iyi olmasından kaynaklı orada çalışmayı tercih etti. 1 hafta önce ağabeyine 'İş çok ağır, ben yapamıyorum, işi bırakacağım.' demiş. Biraz daha idare edip oradan gelecek tazminatla Menemen'de küçük bir ev almak istiyordu. Nasip olmadı, mekanı cennet olsun."
"AYAKLARIM GİTMİYOR"
Hayatını kaybeden işçilerden Ferhat Maraşlı'nın 35 yaşında olduğu ve 15 yıldır aynı fabrikada çalıştığı öğrenildi. Acılı baba Nihat Maraşlı, Sabah gazetesine verdiği demeçte "daha önce de ufak tefek iş kazalarının olduğunu, ancak böyle büyük bir olayın yaşanmadığını" söyledi:
"Sabah işe giderken yeğenimi aramış. 'İşe gidiyorum yeğenim ama ayaklarım gitmiyor. Bugün hiç işe gidesim yok. Gitmem lazım borçlarım var.' demiş. Adeta bir şey olacağı içine doğmuş.
Ben de baba olarak son bir aydır hayattan hiç zevk almıyordum. Baba olarak içimde sıkıntı vardı. Demek ki bu olay olacakmış. Başımıza gelecekmiş. Ferhat 5 yıllık evliydi. 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Yeni ev almıştı. Borçlanmıştı. Sabah 8 akşam 9 çalışıyordu."
İKİ KUZEN AYNI FABRİKADA CAN VERMİŞ
38 yaşınki Hüsnü Ersoy, evli ve ikiz kız çocukları babasıydı, aynı zamanda kendisiyle aynı fabrikada çalışan ve yaşamını yitiren 31 yaşındaki İlker Sığırtmaçoğlu'nun kuzeniydi.
İki isim, Bozköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
ŞİMDİYE DEK KADAR NELER OLDU?
18 kişinin ölümüne yol açan patlama, 9 Kasım'da saat 12.00'de gerçekleşti. Valiliğe göre olay, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da düşen malzemenin doğalgaz ve oksijen borularını kopardığını açıkladı.
Hayatını kaybeden işçilerin isimleri Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ersin Oğuz, Fatih Işık, Ferhat Maraşlı, Göksel Ünaldı, Güner Gökçe, Hüsnü Ersoy, İlker Sığırtmaçoğlu, Kadir Kaan Özçelik, Mustafa Sert, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Serkan Kurt, Uğur Temel, Yasin Taşçı ve Abdullah Kılınç olarak duyuruldu.
Fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, dün akşam saatlerinde İstanbul Kartal'da gözaltına alındı.
Başaran'ın İstanbul'daki işlemlerinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
BARIŞ GÜNEY HALA ARANIYOR
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, patlamanın ilk günü ailenin başvurusu üzerine bir kayıp işçinin arandığını bildirmişti.
Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı, ancak burada Barış Güney'le eşleşen herhangi bir örneğe rastlanmadığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı (İHA), Güney'in halen enkaz altında bulunabileceğinin değerlendirildiğini, arama - kurtarma çalışmalarının da bu ihtimal doğrultusunda sürdürülmeye başlandığını bildirdi.