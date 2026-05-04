Kadıköy'de bindiği vapurda ortadan kaybolmuştu: Azerbaycanlı kadından acı haber
04.05.2026 13:03
Son Güncelleme: 05.05.2026 15:38
DHA
İstanbul'da Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna bindikten sonra ortadan kaybolan Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'nın cansız bedeni bulundu.
KADIKÖY’DE VAPURA BİNDİĞİ BELİRLENDİ
Kadıköy’den Beşiktaş’a sefer yapan yolcu vapurundaki güverte bölümünde çantasıyla oturan Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'nın (44) bir süre sonra ortadan kaybolduğu fark edildi.
2 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy-Beşiktaş vapurunda meydana gelen olayda, çantanın yerinde olduğu ancak kadının vapurda olmadığı anlaşılınca durum görevlilere haber verildi.
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, seferi yapan vapurun Kırçıloğlu 4 isimli yolcu gemisi olduğu tespit edildi. Vapurda bulunan siyah çantada yapılan kontrollerde kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı.
Çantanın Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova’ya ait olduğu belirlendi. Kadıköy iskelesindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Huseynova’nın saat 20.20 sıralarında turnikeden geçerek vapura bindiğini tespit etti.
Görüntüler kayıp kadının kızı Nigar Yusifli’yede izletildi. Yusifli, görüntüdeki kişinin annesi olduğunu teyit etti.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Vapurun varış noktası olan Beşiktaş iskelesindeki kamera görüntüleri de polis ekipleri ve kayıp kadının kızıyla birlikte incelendi. Yapılan incelemede Huseynova’nın Beşiktaş iskelesinde indiğine dair bir görüntü bulunamadı.
Tekne kaptanıyla yapılan görüşmede vapurdaki kameraların 14 Nisan’dan bu yana çalışmadığı bilgisine ulaşıldı.
Kadının bulunması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne ait 2 kontrol botu, Kıyı Emniyeti’ne ait 1 bot ve Sahil Güvenlik’e ait 1 botla denizde arama çalışması sürdürüldü.
Kadının cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu. Huseynova'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Azerbaycanlı kadının Kadıköy'den vapura bindiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde Huseynova'nın diğer yolcularla birlikte vapura bindiği görülüyor.