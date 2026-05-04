Kadıköy'de bindiği vapurda ortadan kaybolmuştu: Azerbaycanlı kadından acı haber

Vapurun varış noktası olan Beşiktaş iskelesindeki kamera görüntüleri de polis ekipleri ve kayıp kadının kızıyla birlikte incelendi. Yapılan incelemede Huseynova’nın Beşiktaş iskelesinde indiğine dair bir görüntü bulunamadı.

Tekne kaptanıyla yapılan görüşmede vapurdaki kameraların 14 Nisan’dan bu yana çalışmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kadının bulunması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne ait 2 kontrol botu, Kıyı Emniyeti’ne ait 1 bot ve Sahil Güvenlik’e ait 1 botla denizde arama çalışması sürdürüldü.

Kadının cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu. Huseynova'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.