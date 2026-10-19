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Kadıköy'de devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı. Cadde trafiğe kapatıldı

19.10.2026 12:57

DHA, İHA

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İstanbul Kadıköy'de inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç devrilerek 11 katlı binaya çarptı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Kadıköy'de devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı. Cadde trafiğe kapatıldı
DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Erenköy Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç sabah saatlerinde devrilerek 11 katlı binaya çarptı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle binanın giriş bölümünde ve bazı kısımlarında hasar meydana geldi.

Kadıköy'de devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı. Cadde trafiğe kapatıldı 1
DHA

Polis ekipleri tarafından cadde tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı.

 

Devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.