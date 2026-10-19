Kadıköy'de devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı. Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Erenköy Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç sabah saatlerinde devrilerek 11 katlı binaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle binanın giriş bölümünde ve bazı kısımlarında hasar meydana geldi.