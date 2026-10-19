Kadıköy'de devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı. Cadde trafiğe kapatıldı
19.10.2026 12:57
İstanbul Kadıköy'de inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç devrilerek 11 katlı binaya çarptı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Erenköy Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç sabah saatlerinde devrilerek 11 katlı binaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle binanın giriş bölümünde ve bazı kısımlarında hasar meydana geldi.
Polis ekipleri tarafından cadde tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı.
Devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.