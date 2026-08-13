Kadıköy'deki restoranda başına gelmeyen kalmadı. Boşluğa düştü, vücudu yandı, kemikleri kırıldı

Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan genç kız, "Benim omurgamda kırık var, ikinci derece yanığım var. Tadilat bitmeden mekanı nasıl açabiliyorlar. Kazayı ihmaller yüzden yaşadım." diyerek tepki gösterdi.

İddiaya göre işletme sahibi şikayetçi olmamasını istedi. İklim Nur, mekan sahibinin kendisine "Şikayetçi olmanı gerektirecek ciddi bir olay değil. Zaten size yemek ısmarlarım.’ deyip güldüğünü de öne sürdü.

Genç kız olayla ilgili yasal süreci başlattıklarını da belirtti. Soruşturma ise sürüyor.