Kadıköy'deki restoranda başına gelmeyen kalmadı. Boşluğa düştü, vücudu yandı, kemikleri kırıldı
13.08.2026 08:36
Kadıköy'de bir restorana giden 17 yaşındaki genç kız, tadilat yapılan zeminden iki kat aşağı çay ocağının üzerine düştü. Genç kızın omurgasında kırık, vücudunda yanıklar oluştu.
İstanbul Kadıköy'deki bir restorana arkadaşlarıyla giden 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz'ın başına gelmeyen kalmadı.
17 yaşındaki genç kız, restoranda masa basarken zeminde tadilat yapılan yerin gelişigüzel kapatılması sonucu iki kat aşağı düştü.
"BASTIĞIM GİBİ AŞAĞI DÜŞTÜM"
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkarken İklim Nur Yılmaz, olay anını şu sözlerle anlattı:
“Kare bir yerdi. Üstüne demir koyarak sabitlemişler. Uyarı levhası da yoktu. Bastığım anda aşağı düştüm.”
"İKLİM'İN ÇIĞLIK ATMASIYLA ANLADIK"
Genç kızın yanındaki arkadaşıysa, "İklim'in çığlık atmasıyla ne olduğunu anladık. Aşağı baktığımızda onu göremedik. İklim, karanlık bir yere düşmüştü." dedi.
GENÇ KIZ ÇAY OCAĞINA DÜŞTÜ, VÜCUDU YANDI
İklim Nur'un yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre düştüğü yer çay ocağıydı. Üzerine kaynar su da dökülünce de genç kızın vücudundaki kırıklara yanıklar da eklendi.
“AMBULANSI ARAMADI”
Olayın ardından mekan çalışanların kendisini bir sandalyeye oturttuğunu söyleyen İklim Nur "O sırada olayın şokuyla titriyordum, ağlıyordum. Sonra işletme sahibi geldi. Beni kolumdan tutup hastaneye götürdü." diyerek o anlarda ambulansın aranmadığına dikkat çekti.
Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan genç kız, "Benim omurgamda kırık var, ikinci derece yanığım var. Tadilat bitmeden mekanı nasıl açabiliyorlar. Kazayı ihmaller yüzden yaşadım." diyerek tepki gösterdi.
İddiaya göre işletme sahibi şikayetçi olmamasını istedi. İklim Nur, mekan sahibinin kendisine "Şikayetçi olmanı gerektirecek ciddi bir olay değil. Zaten size yemek ısmarlarım.’ deyip güldüğünü de öne sürdü.
Genç kız olayla ilgili yasal süreci başlattıklarını da belirtti. Soruşturma ise sürüyor.