Kadınları kullanıp kumara alıştırdılar sonra tefecilik başladı
08.05.2026 11:00
Bursa'da kıraathane görünümlü kumarhanelerde çiftçileri hedef alan tefecilerin, kumar masalarına oturttukları kadınları kullanarak oyuna teşvik edip para kaybettirdikten sonra da yüksek faizle borç verdiği ortaya çıktı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede sistematik şekilde tefecilik ve yağma suçlarını işleyen suç örgütünü takibe aldı.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütünün, kendi işlettikleri kıraathane görünümlü kumar ortamlarını deşifre eden ekipler, özellikle bölge çiftçilerini hedef alındığını belirledi.
KUMARDA KAYBETTİP YÜKSEK FAİZLE BORÇ VERİYORLARMIŞ
Kumar masalarına oturttukları kadınları kullanarak mağdurları oyuna teşvik eden şüphelilerin, bu yöntemle vatandaşlara yüksek miktarlarda para kaybettirdikleri tespit edildi.
Kumarda parasını kaybeden kişilere yüksek faizle borç verip, zorla senet imzalatan çetenin, borcunu ödeyemeyen mağdurları ise ofislerde alıkoyarak ölümle tehdit ettiği belirtildi.
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA ŞİDDET, MAL VARLIĞINA EL KOYMA
Baskı altına aldıkları çok sayıda kişinin evlerini, arsalarını ve mal varlıklarını ellerinden alan şüphelilerin, borcunu ödeyemeyen bir mağdurun özel gereksinimli çocuğunu da dövdüğü belirlendi.
Çetenin, dikkat çekmemek için mağdurlardan zorla aldıkları tapuları örgüt üyelerinin üzerine devrettirdikleri ve paraları da farklı hesaplara aktardıkları tespit edildi.
AMASYA’DA ASKERLİK GÖREVİNİ YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda hareket ederek mağdurlar üzerinde sürekli baskı kurup, korku ve sindirme yöntemiyle sistematik şekilde haksız kazanç sağladığını tespiti üzerine 5 Mayıs’ta harekete geçen ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Tefecilik ve yağma suçlarını işledikleri tespit edilen B.B., M.T., V.E., S.B., H.B. ve B.A. isimli 6 şüpheli yakalanırken devam eden süreçte gözaltı sayısı 14’e yükseldi.
Şüphelilerden birinin askerlik görevini yaptığı Amasya’da yakalanarak Bursa’ya getirildiği bildrildi.
ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 8 fişek, iki pompalı tüfek, mağdurlara zorla imzalatıldığı belirtilen çok sayıda senet ile mağdurların borçlarını yazdıkları iki ajanda da ele geçirildi.
Şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Yenişehir Adliyesi’ne sevk edilecek.