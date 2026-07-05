Kağıthane'de 1,5 yaşındaki Doruk'un acı ölümü. Annenin feryadı yürek dağladı "Oğlum nefes alıyor mu?"

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkun G. (35), 9'uncu kattaki dairelerinde sineklik takmak için pencereyi açtı.

Bir süre başka bir işle ilgilenen Orkun G.'nin bu sırada evde bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Efe G., açık olan pencereye çıktı.

Dengesini kaybeden çocuk zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.