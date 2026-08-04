Kağıthane'de eski sevgili dehşeti. Üzerlerine motosiklet sürdü daha sonra da bıçakladı

BIÇAĞI ÇIKARIRKEN ELİNİ KESTİ

Buğra E., bıçağı çıkardığı sırada kendi elini de kesti. Olaya müdahale eden Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Serkan E., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; Buğra E. ise Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.