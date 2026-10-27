Kahramanmaraş okul saldırısında soruşturma izni. Müdür ve müdür yardımcısı olayı görüp kaçmış

Raporda, okul müdürü ve müdür yardımcısı "silah seslerini duyduktan sonra saldırının gerçekleştirildiği kata çıktıkları, saldırıyı gördükten sonra okul binasını terk ettikleri" iddia edildi. Okul müdürüne ve yardımcısına, "Okul yöneticilerinin öğrencilerin güvenliğini sağlama, onları korunaklı alanlara yönlendirme ve tahliyelerini organize etme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri" suçlaması yönetildi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin de saldırı sırasında görevli olduğu sınıfta silah seslerini duyduğu, seslerin geldiği yöne baktıktan sonra öğrencileri korumaya yönelik bir eylemde bulunmadığı ve zemin kata koştuğu belirtilen raporda, öğretmenin davranışının "terk suçu" oluşturup oluşturmadığının adli makamlarca değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Rehber öğretmen hakkında ise saldırganın şiddet eğilimi gösterdiğine ilişkin öğrenci anlatımları ve rehberlik hizmetleri sonrasındaki süreç ele alındı. Öğretmenin "Çocuk Koruma Kanunu" kapsamındaki bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiği yönünde kanaat oluştuğu tespit edildi.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANIM"

Ön inceleme sonucunda 4 personelin görevlerini kötüye kullandıklarına ilişkin kanaate ulaşıldığı, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında haklarında soruşturma izni verilmesine karar verildiği belirtildi.