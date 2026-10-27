Kahramanmaraş okul saldırısında soruşturma izni. Müdür ve müdür yardımcısı olayı görüp kaçmış
27.10.2026 11:38
Kahramanmaraş'ın Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişinin can verdiği silahlı saldırıya ilişkin okul müdürü, müdür yardımcısı ile bir öğretmen ve rehber öğretmen hakkında soruşturma izni verildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve bit öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.
Raporda saldırının yaşandığı dönemdeki okul müdürü C.K, müdür yardımcısı F.B, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.T. ve rehber öğretmen E.İ. hakkında soruşturma izni verildiği ve kararın savcılığa gönderildiği belirtildi.
SUÇLAMALAR NELER?
Raporda, okul müdürü ve müdür yardımcısı "silah seslerini duyduktan sonra saldırının gerçekleştirildiği kata çıktıkları, saldırıyı gördükten sonra okul binasını terk ettikleri" iddia edildi. Okul müdürüne ve yardımcısına, "Okul yöneticilerinin öğrencilerin güvenliğini sağlama, onları korunaklı alanlara yönlendirme ve tahliyelerini organize etme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri" suçlaması yönetildi.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin de saldırı sırasında görevli olduğu sınıfta silah seslerini duyduğu, seslerin geldiği yöne baktıktan sonra öğrencileri korumaya yönelik bir eylemde bulunmadığı ve zemin kata koştuğu belirtilen raporda, öğretmenin davranışının "terk suçu" oluşturup oluşturmadığının adli makamlarca değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
Rehber öğretmen hakkında ise saldırganın şiddet eğilimi gösterdiğine ilişkin öğrenci anlatımları ve rehberlik hizmetleri sonrasındaki süreç ele alındı. Öğretmenin "Çocuk Koruma Kanunu" kapsamındaki bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiği yönünde kanaat oluştuğu tespit edildi.
"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANIM"
Ön inceleme sonucunda 4 personelin görevlerini kötüye kullandıklarına ilişkin kanaate ulaşıldığı, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında haklarında soruşturma izni verilmesine karar verildiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.
Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı.
İSTENEN CEZALAR
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma tamamlandı ve 43 sayfalık iddianamede hazırlandı.
Baba Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, tutuklu sanık anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istenmişti.
Geçen haftalarda anne ve babanın yargılanmasına başlanmış, duruşma 4 Aralık'a ertelenmişti.