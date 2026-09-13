Kan bağışı yaz aylarında arttı
13.09.2026 11:10
Türk Kızılay, 2026'nın 8 ayında 2 milyon 7 bin 440 ünite kan bağışı topladı. Yaz aylarında bağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı.
Türk Kızılay, 2026 yılının ilk 8 ayına ilişkin kan bağışı verilerini paylaştı.
Verilere göre; ocak-ağustos döneminde kan bağışında genç nüfus öne çıktı.
Türk Kızılay'ından yapılan açıklamaya göre, bu dönemde toplanan 2 milyon 7 bin 440 ünite kan bağışının yaş dağılımında 20 yaşın yüksek olduğu dikkat çekti. 20 yaşı sırasıyla 21 ve 19 yaşındaki gençler izledi.
YAZ AYLARINDA BAĞIŞLAR YÜZDE 7,7 ARTTI
Tatil dönemi nedeniyle genellikle azalma eğilimi gösteren kan bağışlarında bu yıl yaz aylarında farklı bir tablo ortaya çıktı.
Haziran-ağustos döneminde 761 bin 40 ünite kan bağışı alındığını duyuran Türk Kızılayı, “Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artışa karşılık geliyor. Türk Kızılay, bu artışta genç bağışçıların düzenli katılımının önemli bir payı olduğunu belirtiyor.” açıklamasında bulundu.
KADIN BAĞIŞCI ORANLARINDA ARTIŞ
Verilere göre, kadın bağışçıların oranlarında da artış yaşandı.
2025 yılının ilk 8 ayında yüzde 13,39 olan kadın bağışçı oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,47'ye çıktı.
Türk Kızılayı, kan bağışı çağrısında da bulunarak "Uzun süre stoklanamayan kan, sürekli ihtiyaç duyulan bir tedavi aracı. Bu nedenle Türk Kızılay, başta gençler olmak üzere tüm bağışçıları yıl boyunca düzenli kan bağışında bulunmaya teşvik ediyor. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, kanver.org internet adresi, Kızılay Mobil Kan Bağışı Uygulaması veya 168 çağrı merkezi üzerinden randevu alarak en yakın kan bağış noktasına başvurabiliyor.” açıklamasında bulundu.