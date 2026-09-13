Kan bağışı yaz aylarında arttı

Verilere göre, kadın bağışçıların oranlarında da artış yaşandı.

2025 yılının ilk 8 ayında yüzde 13,39 olan kadın bağışçı oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,47'ye çıktı.

Türk Kızılayı, kan bağışı çağrısında da bulunarak "Uzun süre stoklanamayan kan, sürekli ihtiyaç duyulan bir tedavi aracı. Bu nedenle Türk Kızılay, başta gençler olmak üzere tüm bağışçıları yıl boyunca düzenli kan bağışında bulunmaya teşvik ediyor. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, kanver.org internet adresi, Kızılay Mobil Kan Bağışı Uygulaması veya 168 çağrı merkezi üzerinden randevu alarak en yakın kan bağış noktasına başvurabiliyor.” açıklamasında bulundu.