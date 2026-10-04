Kan donduran cinayette yeni ayrıntılar. "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
04.10.2026 08:12
Son Güncelleme: 04.10.2026 23:05
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 20 yaşındaki gencin 13 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alının baba ve 16 yaşındaki kızı tutuklandı. Baba ve kızının ifadeleri ortaya çıktı.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki olay, saat 17.45 sıralarında Gazipaşa’nın İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde meydana geldi. Yangın havuzunun yanında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yerde bulunan kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayır’ın hayatını kaybettiği belirlenirken vücudunda 13 bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayır’ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenazenin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği bildirildi.
JASAT SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, Bayır’a ait plakasız motosiklet de olay yerinde bulundu.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucunda Bayır’ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kız ile görüştüğü için B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığı belirlendi.
Mustafa Ö. gözaltına alınırken kızı B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
BIÇAĞIN YERİNİ KENDİSİ GÖSTERDİ
Mustafa Ö. ifadesinde cinayeti kabul ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ormanlık alanda bir taşın altında bulundu.
Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, 20 yaşındaki gencin cenazesi bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. 13 bıçak darbesi ile öldürülen gencin cenazesi, toprağa verilmek üzere Alanya ilçesine götürüldü.
Olayın ardından gözaltına alınan baba Mustafa Ö. ve kızı B.Ö., bugün çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüpheli baba Mustafa Ö.'nün ifadesinde Yasin Erdem Bayır'ı evinin çevresinde dolaşırken görüp kimi aradığını sorduğunu, Yasin Erdem'in "Berna'yı arıyorum" cevabı üzerine "Berna kim?" diye sorduğunda "4 aylık karım" cevabını aldığını, çıkan tartışma sonucu Yasin Erdem Bayır'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Kızı B.Ö.'nün ise ifadesinde Yasin Erdem'i babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını söylediği bildirildi.