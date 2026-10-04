Kan donduran cinayette yeni ayrıntılar. "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı

BIÇAĞIN YERİNİ KENDİSİ GÖSTERDİ



Mustafa Ö. ifadesinde cinayeti kabul ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ormanlık alanda bir taşın altında bulundu.



Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, 20 yaşındaki gencin cenazesi bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. 13 bıçak darbesi ile öldürülen gencin cenazesi, toprağa verilmek üzere Alanya ilçesine götürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan baba Mustafa Ö. ve kızı B.Ö., bugün çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şüpheli baba Mustafa Ö.'nün ifadesinde Yasin Erdem Bayır'ı evinin çevresinde dolaşırken görüp kimi aradığını sorduğunu, Yasin Erdem'in "Berna'yı arıyorum" cevabı üzerine "Berna kim?" diye sorduğunda "4 aylık karım" cevabını aldığını, çıkan tartışma sonucu Yasin Erdem Bayır'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.



Kızı B.Ö.'nün ise ifadesinde Yasin Erdem'i babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını söylediği bildirildi.