Kandilli Rasathanesi'nden Yedisu açıklaması: Bu deprem öncü değil ama bölge izlenmeli

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yedisu Segmenti ile Kuzeydoğu Anadolu'da devam eden sismik aktiviteye ilişkin açıklama yaptı.

Bingöl, Erzurum ve Ağrı'da meydana gelen son üç depreme dikkat çeken Kandilli Rasathanesi, dün sabah meydana gelen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın doğu kesiminde yer alan Yedisu Segmenti üzerinde gerçekleştiğini anımsattı.

Bu semgentin, uzun süredir büyük bir deprem üretmemiş olması nedeniyle Türkiye'nin önemli sismik boşluklarından biri olduğuna dikkat çeken Kandilli Rasathanesi açıklamasında, "Bu nedenle Güzgülü–Yedisu depremi tek başına büyük bir depremin öncüsü olarak yorumlanmamalı." denildi.

Açıklamada, "Ancak bölgedeki güncel sismik aktivite, derinlik dağılımı, odak mekanizmaları ve olası kümelenme davranışı açısından takip edilmelidir." uyarısı da yapıldı.