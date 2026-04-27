Kandilli Rasathanesi'nden Yedisu açıklaması: Bu deprem öncü değil ama bölge izlenmeli
27.04.2026 15:35
NTV - Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi, Bingöl, Erzurum ve Ağrı'da meydana gelen son depremlerin büyük bir depremin öncüsü olarak yorumlanamayacağını ancak bölgenin yakından izlenmesi gerektiğini bildirdi.
Bingöl, Erzurum ve Ağrı çevrelerindeki sismik hareketlilik bir süredir devam ediyor.
Bölgede son olarak dün sabah saat 08.01'de Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı ancak vatandaşlar arasında panik yaşandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLAMA YAPTI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yedisu Segmenti ile Kuzeydoğu Anadolu'da devam eden sismik aktiviteye ilişkin açıklama yaptı.
Bingöl, Erzurum ve Ağrı'da meydana gelen son üç depreme dikkat çeken Kandilli Rasathanesi, dün sabah meydana gelen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın doğu kesiminde yer alan Yedisu Segmenti üzerinde gerçekleştiğini anımsattı.
Bu semgentin, uzun süredir büyük bir deprem üretmemiş olması nedeniyle Türkiye'nin önemli sismik boşluklarından biri olduğuna dikkat çeken Kandilli Rasathanesi açıklamasında, "Bu nedenle Güzgülü–Yedisu depremi tek başına büyük bir depremin öncüsü olarak yorumlanmamalı." denildi.
Açıklamada, "Ancak bölgedeki güncel sismik aktivite, derinlik dağılımı, odak mekanizmaları ve olası kümelenme davranışı açısından takip edilmelidir." uyarısı da yapıldı.
ERZURUM VE AĞRI DEPREMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Rasathane'nin açıklamasında Erzurum-Pasinler ve Ağrı-Patnos depremlerine de dikkat çekildi.
Bu depremlerin doğrudan Yedisu Segmenti üzerinde olmadığını belirten Kandilli Rasathanesi, "Karlıova üçlü eklemi çevresindeki geniş ve karmaşık deformasyon alanı içinde, bölgesel sismik hareketliliğin parçaları olarak değerlendirilebilir." açıklamasını yaptı.
Açıklamada, "Bu olaylar, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesiminde aktif tektoniğin sürdüğünü göstermekte olup, Yedisu merkezli değerlendirmeyi destekleyen bölgesel gözlemler olarak ele alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Menteşe (Muğla)
|27 Nisan 2026 14:39
|37.2114
|28.2228
|13.47
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|27 Nisan 2026 14:16
|39.2103
|28.0914
|11.14
|1.30
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [32.39 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|27 Nisan 2026 14:12
|36.4231
|38.7197
|7.05
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|27 Nisan 2026 14:01
|39.2136
|28.0719
|5.30
|2.90
|Keskin (Kırıkkale)
|27 Nisan 2026 13:46
|39.5736
|33.5811
|7.00
|1.00
|Dalaman (Muğla)
|27 Nisan 2026 13:35
|36.9742
|29.0075
|7.00
|1.70
|Merkez (Bolu)
|27 Nisan 2026 13:02
|40.8836
|31.7956
|8.31
|1.50
|Alaşehir (Manisa)
|27 Nisan 2026 12:32
|38.5364
|28.4864
|10.43
|0.80
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|27 Nisan 2026 12:20
|37.9319
|36.6592
|13.72
|2.10
|Kırkağaç (Manisa)
|27 Nisan 2026 12:09
|39.3172
|27.8428
|10.48
|1.40
|Genç (Bingöl)
|27 Nisan 2026 11:52
|38.7281
|40.8678
|6.96
|1.70
|Menteşe (Muğla)
|27 Nisan 2026 11:10
|37.1097
|28.1444
|9.99
|1.50
|Akdeniz
|27 Nisan 2026 11:06
|34.6189
|26.0364
|8.85
|4.00
|Akdeniz
|27 Nisan 2026 10:44
|34.2389
|26.2414
|7.16
|4.00
|Göksun (Kahramanmaraş)
|27 Nisan 2026 10:33
|38.0156
|36.5883
|7.01
|2.40
|Biga (Çanakkale)
|27 Nisan 2026 10:19
|40.3731
|27.1208
|6.98
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|27 Nisan 2026 10:07
|39.2017
|28.2867
|7.08
|1.00
|Akçadağ (Malatya)
|27 Nisan 2026 09:54
|38.4756
|38.0364
|7.01
|2.00
|Akdeniz
|27 Nisan 2026 09:12
|34.8017
|26.0283
|8.18
|3.30
|Köyceğiz (Muğla)
|27 Nisan 2026 08:50
|37.0008
|28.5469
|7.00
|1.00
|Kelkit (Gümüşhane)
|27 Nisan 2026 08:12
|39.9519
|39.2297
|17.25
|1.60
|Akçadağ (Malatya)
|27 Nisan 2026 07:50
|38.4814
|38.0083
|7.05
|1.80
|Pütürge (Malatya)
|27 Nisan 2026 07:40
|38.2106
|38.6117
|15.88
|1.70
|Battalgazi (Malatya)
|27 Nisan 2026 07:38
|38.1892
|38.6039
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|27 Nisan 2026 07:22
|39.1933
|28.3169
|5.80
|1.60
|Bulanık (Muş)
|27 Nisan 2026 06:39
|39.2397
|42.2219
|29.37
|1.30
|Çameli (Denizli)
|27 Nisan 2026 06:27
|37.1672
|29.3572
|6.98
|1.10
|Ovacık (Tunceli)
|27 Nisan 2026 06:25
|39.3761
|39.0569
|6.98
|1.30
|Aslanapa (Kütahya)
|27 Nisan 2026 06:21
|39.0892
|29.7561
|7.00
|1.40
|Ula (Muğla)
|27 Nisan 2026 06:05
|37.0900
|28.4003
|6.97
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|27 Nisan 2026 05:36
|39.2119
|28.1994
|6.91
|1.30
|Yeşilyurt (Malatya)
|27 Nisan 2026 05:29
|38.3086
|38.2153
|7.06
|1.20
|Göksun (Kahramanmaraş)
|27 Nisan 2026 05:18
|38.1692
|36.6878
|7.00
|1.30
|Pütürge (Malatya)
|27 Nisan 2026 04:50
|38.2819
|38.8522
|6.38
|1.60
|Güneysınır (Konya)
|27 Nisan 2026 04:49
|37.1867
|32.7275
|6.99
|1.50
|Malazgirt (Muş)
|27 Nisan 2026 04:49
|39.3769
|42.2497
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|27 Nisan 2026 04:41
|39.1044
|28.2017
|8.48
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|27 Nisan 2026 04:29
|37.8875
|36.4889
|7.00
|2.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|27 Nisan 2026 04:13
|37.9397
|36.5483
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|27 Nisan 2026 03:59
|39.1242
|28.2169
|4.03
|1.10
|Çelikhan (Adıyaman)
|27 Nisan 2026 03:44
|38.0464
|38.2500
|6.99
|1.00
|Ege Denizi
|27 Nisan 2026 03:15
|36.7036
|25.7550
|7.00
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|27 Nisan 2026 03:11
|39.1731
|28.1044
|8.72
|1.30
|Yeşilyurt (Malatya)
|27 Nisan 2026 03:11
|38.2583
|38.2294
|7.00
|1.30
|Arsuz (Hatay)
|27 Nisan 2026 03:01
|36.2689
|35.9361
|5.77
|1.80