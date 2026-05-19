Kapadokya balon turlarına rüzgar engeli
19.05.2026 07:26
Kapadokya'da sıcak hava balonu turları hava koşulları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor. 19 Mayıs dolayısıyla Türk bayrakları ile gerçekleştirilecek tur da iptal edildi.
Nevşehir ve çevresinde etkili olan yağmur ve rüzgar, balon turlarına engel oldu.
Turistlerin bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemelerine olanak sağlayan balon turları 17 Mayıs'tan beri yapılamıyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılacak Türk bayrakları ile uçuş yapmak üzere hazırlanan balonlar, sabah gün doğumu vaktinde Göreme beldesindeki uçuş alanlarına sevk edildi.
19 Mayıs turu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğü'nün değerlendirmesinin ardından iptal edildi.
Balon turlarının hava koşullarının normalleşmesinin ardından yeniden bölge semalarını renklendirmesi bekleniyor.