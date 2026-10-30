Kapıkule’de kontak kapatan TIR şoförlerinin eylemi sona erdi, geçişler başladı

Kapıkule Sınır Kapısı’nda çıkış için bekleyen TIR şoförü Burak Varol, kendilerine bakanlıkların çalışma yaptığını ve 15 gün içerisinde sorununun çözüleceği bilgisinin verildiğini belirterek, “Bunun neticesinde de oturum hakkı kalmayan, vizesi olup da gidemeyen şoför arkadaşlarımızın hepsi gitti. Sağlıklı bir şekilde de Bulgaristan'a, Romanya'ya şu an geçiş yaptı. Diğer ülkelerde de sorun yaşanmayacağı söylenildi. Bulgaristan'dan çıkış yapan, Romanya'ya girdi. Romanya'da şu an seyir halinde giden oturumu biten arkadaşlarımız seyir halinde ilerliyor” dedi.

"NETİCEYE ULAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Sürücüler olarak amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu belirten Varol, "Devlet büyüklerimiz, şu an üç tane bakanlığımız, bununla alakalı bir çalışma içerisinde. Yani bunun biz bir neticeye ulaşacağını düşünüyoruz.

Bizim amacımız sesimizi duyurmaktı, çok şükür çok güzel bir şekilde de duyurduk. Bu 15 günlük çözüm süreci umarım kalıcı bir şekilde Türk taşımacılığına, Türk ithalatına, ihracatına en yararlı şekilde seyredeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.