Karadeniz Sahil Yolu'nda ters yön faciası: Ölü ve yaralılar var
04.06.2026 15:42
Rize'nin Ardeşen ilçesinde ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Savrulan araçların kamyonete çarptığı kazada iki yaşamını yitirdi, biri ağır üç kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen ilçesi Işıklı mevkisinde meydana geldi.
Ardeşen'den Fındıklı istikametine giden Murat U. (42) idaresindeki hafif ticari araç ile ters istikametten geldiği iddia edilen Mevlüt H. (72) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, Osman S. idaresindeki kamyonete çarptı.
İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mevlüt H. ile yanındaki Makbule H.'nin (72) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan Havva H. (58) ile diğer aracın sürücüsü Murat U. ve beraberindeki Avşen U. (73), ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.