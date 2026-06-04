Karadeniz Sahil Yolu'nda ters yön faciası: Ölü ve yaralılar var

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, Osman S. idaresindeki kamyonete çarptı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mevlüt H. ile yanındaki Makbule H.'nin (72) hayatını kaybettiği belirlendi.