Kars buz kesti. Sıcaklık eksi 6'ya kadar düştü, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Öte yandan gece boyunca etkili olan ayazın ardından bazı araçların camlarında kalın buz tabakası oluştu. Sürücüler, araçlarını çalıştırarak kalorifer yardımıyla buzların çözülmesini beklerken, bir yandan da camları kazıdı. Soğuk nedeniyle temizlik işlemi uzun sürerken, vatandaşların dakikalarca uğraştığı görüldü.

Kentte özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde hissedilen dondurucu hava, kış şartlarının kendisini iyiden iyiye göstermesine neden oldu. Park halindeki araçların yanı sıra bazı bölgelerde kırağı oluşması da dikkat çekti.