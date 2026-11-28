Şüpheliler haklarındaki suçlamaları, emniyet ifadelerinde kabul etti. Karagöz'ün eşi A.K. sürekli şiddet gördüğünü ileri sürerek eşinden boşanmayı istediğini ancak Fedai Karagöz'ün ise bunu durumu kabul etmediği için cinayeti planladığı itiraf etti.

Karagöz, ifadesinde eşinin boşanmayı kabul etmemesi üzerine arkadaşlarını eve çağırıp öldürmek için plan yaptıklarını söylediği de öne sürüldü. Şüpheli eş, olayın devamında Fedai Karagöz’ün ellerini bağlayıp boğarak öldürdüklerini, mal varlığını paylaşmak içinde aralarında konuştuklarını söylediği iddia edildi.

A.K., eşini öldürme karşılığında diğer iki şüpheliye yüksek miktarda para vermeyi vaat ettiği iddialar arasında yer aldı.

Ayrıca, şüpheli eşin olay sırasında bayılmış gibi davranarak yaşananlardan haberi olmadığını söylediği diğerlerinin ise uyuyormuş gibi yaptıkları belirlendi.