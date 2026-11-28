Katil zanlısı eş her şeyi itiraf etti. Denizli'de korkunç cinayetten ayrıntılar
28.11.2026 09:57
Denizli'de evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunan Fedai Karagöz'ün cinayete kurban gittiği şüpheli eşinin ifadesiyle netleşti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen korkunç bir cinayette İnşaat ustası 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ün öldürüldüğü belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Fedai Karagöz'ün eşi A.K. ile B.K. ve M.B. tutuklandı.
OTOPSİDE DARP VE BOĞULMA İZİ
Karagöz'ün cenazesinin Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Hazırlanan ön raporda Karagöz'ün cesedinde darp izine rastlandığına yer verildiği, ayrıca boğulduğunun tespit edildiği öğrenildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şüpheliler haklarındaki suçlamaları, emniyet ifadelerinde kabul etti. Karagöz'ün eşi A.K. sürekli şiddet gördüğünü ileri sürerek eşinden boşanmayı istediğini ancak Fedai Karagöz'ün ise bunu durumu kabul etmediği için cinayeti planladığı itiraf etti.
Karagöz, ifadesinde eşinin boşanmayı kabul etmemesi üzerine arkadaşlarını eve çağırıp öldürmek için plan yaptıklarını söylediği de öne sürüldü. Şüpheli eş, olayın devamında Fedai Karagöz’ün ellerini bağlayıp boğarak öldürdüklerini, mal varlığını paylaşmak içinde aralarında konuştuklarını söylediği iddia edildi.
A.K., eşini öldürme karşılığında diğer iki şüpheliye yüksek miktarda para vermeyi vaat ettiği iddialar arasında yer aldı.
Ayrıca, şüpheli eşin olay sırasında bayılmış gibi davranarak yaşananlardan haberi olmadığını söylediği diğerlerinin ise uyuyormuş gibi yaptıkları belirlendi.
NE OLMUŞTU?
Olay, perşembe saat 08.00 sıralarında Alparslan Mahallesi’nde gerçekleşti.
Sabah saatlerinde polis ekipleri gürültü ve boğuşma sesleri ihbarı üzerine adrese gitti. Eve giren polis ekipleri, inşaat ustası Fedai Karagöz'ü elleri bağlı, darp edilmiş ve hareketsiz halde buldu.
Polis tarafından sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karagöz'ün darp edilip boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Karagöz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Karagöz’ün eşi A.K., M.B., ve sevgilisi B.K. gözaltına alınmıştı.