Kayıp Gülhan için cansız manken deneyi. Dalgıç polisler derede iz sürüyor

“ÇOK ACI ÇEKİYORUM, TARİFİ YOK”

Savcının elinden geldiği kadar olayın üstünde durduğunu, kızını aradığını da söyleyen anne Karabacak, acısını şu sözlerle ifade etti:

“Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir mezar taşımız olmasını istiyorum. Kızımın bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa, bir mezar taşımın olmasını istiyorum. Çok acı çekiyorum. Acımın tarifi yok. Lütfen yardım istiyorum. Herkesten yardım istiyorum.”

“BİR MEZAR TAŞI OLSUN, MEZARINA GİDİP DUA EDELİM”

Bir an önce kızımın bir bulgusuna ulaşmak istiyoruz diyen baba Aydın Karabacak, "İki yıldan beri kızımı arıyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Acılar içindeyiz. Bir an önce kızımın bir bulgusuna ulaşmak istiyoruz. Bir mezar taşı olsun, mezarına gidip dua edelim." dedi.