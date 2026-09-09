Kazada ölen Işıl Öykü Dinç'in ailesine icra: Sigorta şirketi arabadaki hasarın bedelini istedi
09.09.2026 08:21
Son Güncelleme: 09.09.2026 08:21
Otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Işıl Öykü Dinç'in ailesinden otomobilin hasar bedeli faiziyle istendi. Sigorta şirketi itiraz ve tepkilerin ardından geri adım attı. (Haber: Defne Çekirge)
İstanbul Pendik'te yaşayan 14 yaşındaki Öykü Dinç, karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Psikolog olma hayali kuran genç kızın ailesi, bir yılı aşkın süredir adalet mücadelesi verirken bu kez evlerine gelen icra tebligatıyla sarsıldı.
SİGORTA ŞİRKETİ 63 BİN LİRA İSTEDİ
Dinç ailesinin iddiasına göre; Öykü'ye çarpan otomobilin hasar bedelinin faiziyle birlikte kendilerinden tahsil edilmesi istendi. Sigorta şirketinin aileden talep ettiği 63 bin liralık icra, ailenin itirazı ve tepkilerin ardından geri çekildi.
Baba Yunus Dinç, "Kızımızı öldüren arabanın hasar masrafını geriye dönük faiziyle birlikte bizden tahsil etmek istediklerini belirttiler." dedi.
Aile, kazaya ilişkin yargılama tamamlanmadan böyle bir talepte bulunulmasına tepki gösterdi. Yunus Dinç, "Bir kusur dağılımı yokken, dava bitmemişken sanki kızımız suçluymuş gibi göstermek neyin nesi?" ifadelerini kullandı.
KAZA TUTANAĞINDAKİ SÜRÜCÜ İDDİASI
Dinç ailesinin dosyaya ilişkin itirazları bununla da sınırlı değil. Ailenin iddiasına göre, kazayı gören görgü tanıkları, otomobili bir kadının kullandığını söyledi. Ancak aile, kazadan dört gün sonra ulaştıkları kaza tutanağındaki sürücü olarak bir erkeğin adının yer aldığını ileri sürdü.
Baba Dinç, kızının eşyalarını kendilerine teslim eden iki polis memurunun da sürücünün kadın olduğunu ve olay yerinden kaçtığını söylediğini iddia etti.
Yunus Dinç şunları anlattı:
"Kızımızın eşyalarını getiren iki polis memuru şoförün kadın olduğunu, durmayıp kaçtığını, yolda fren izi dahi olmadığını, bir saat sonra da dönüp karakola teslim olduğu bilgisini paylaştılar."
"MOBESE GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA DAHİL EDİLMEDİ"
Aile ayrıca kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinin dosyaya dahil edilmediğini savunarak olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve adil bir yargılama yapılmasını istiyor.
Işıl Öykü Dinç'in annesi Özlem Dinç ise tek isteğinin adaletin sağlanması olduğunu belirterek, "Ben sadece kızımızın adaletini istiyorum. Onun kabrine gittiğimde 'Anneciğim özür dilerim, bugün de ben senin adaletini sağlayamadım' demek istemiyorum." dedi.
Dinç ailesinin hukuk mücadelesi sürerken, davanın bir sonraki duruşması 11 Eylül Cuma günü görülecek.