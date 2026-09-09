Kazada ölen Işıl Öykü Dinç'in ailesine icra: Sigorta şirketi arabadaki hasarın bedelini istedi

Dinç ailesinin dosyaya ilişkin itirazları bununla da sınırlı değil. Ailenin iddiasına göre, kazayı gören görgü tanıkları, otomobili bir kadının kullandığını söyledi. Ancak aile, kazadan dört gün sonra ulaştıkları kaza tutanağındaki sürücü olarak bir erkeğin adının yer aldığını ileri sürdü.

Baba Dinç, kızının eşyalarını kendilerine teslim eden iki polis memurunun da sürücünün kadın olduğunu ve olay yerinden kaçtığını söylediğini iddia etti.

Yunus Dinç şunları anlattı:

"Kızımızın eşyalarını getiren iki polis memuru şoförün kadın olduğunu, durmayıp kaçtığını, yolda fren izi dahi olmadığını, bir saat sonra da dönüp karakola teslim olduğu bilgisini paylaştılar."