Kılıçlı saldırgan paniği: Ailesine saldırdı, kılıçla sokağa indi
19.05.2026 11:40
Aydın'da kılıçla kendisine ve ailesine zarar veren kadın, polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Aydın'da kılıçlı saldırgan paniği yaşandı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahallesi 213 Sokak'ta meydana geldi.
KILIÇLA SOKAĞA ÇIKIP DİRENDİ
T.Ç.'nin kılıçla kendisine ve ailesine zarar verdiği yönündeki ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Ekipleri karşısında gören T.Ç., elindeki kılıçla sokağa çıkarak bir süre polise direndi.
POLİS BİBER GAZI KULLANDI
Polisin uzun süren ikna çabalarına rağmen kılıcı bırakmayan T.Ç., biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.
KOLLARINDA DERİN KESİLER VAR
Kollarında derin kesikler olan T.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.