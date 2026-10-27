"Kırmızı altın" hayatını değiştirdi. Tek tek toplanıyor, kilosu 1 milyon lirayı buluyor

Hasadın yaklaşık bir haftadır devam ettiğini belirten Kerim Erişmiş, sürecin 15 gün daha sürmesini beklediklerini kaydetti. Çiçeklerin kalitesini korumak için erken saatlerde toplanması gerektiğini vurgulayan Erişmiş, "Geçen yıl 20 kilogram yumruyla başladık, bu yıl 50 kilogram daha ekledim. Şu anda yaklaşık 70 kilogram safran yumrumuz var. Hasadımız yaklaşık 15 gün daha devam edecek. Çiçekleri sabah erken saatlerde toplamak zorundayız. Güneş ışınları vurduğunda kalitesi düşebiliyor." dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı desteklerle üretimini geliştirdiğini belirten Erişmiş, safranın bölgede önemli bir alternatif gelir kaynağı olabileceğini ifade etti. Yüksekova ve Hakkari genelinde bu ürünü yetiştirmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu dile getiren Erişmiş, "Bu işi yapmak isteyen kim varsa elimden geldiğince destek olurum." diye konuştu.

Öte yandan, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Erişmiş'in arazisini ziyaret ederek üretim ve hasat süreci hakkında incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.