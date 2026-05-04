Kızı 12 kurşunla öldürülen baba katilden şikayetçi olmadı
04.05.2026 15:56
DHA
Diyarbakır'da öldürülen İlayda Alkaş'ın babası, katil zanlısı Cemal Alpaslan'dan şikayetçi olmadı. Duruşma, savunma ve tanık dinlenmeleri için 21 Eylül'e ertelendi.
ANNESİ, İLAYDA'YI KURTARMAK İÇİN BAŞKA İLLERE GÖTÜRMÜŞ
Diyarbakır'da İlayda Alkaş (22), 15 Temmuz 2025 tarihinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın (30) silahlı saldırısına uğramıştı.
Alkaş yere yığılırken, Cemal Alpaslan kaçmıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlayda Alkaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cemal Alpaslan ise olaydan 5 ay sonra 15 Aralık 2025'te, Şırnak'ta Habur Kara Hudut Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yaparken yakalanıp çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.
Annesi Hülya Alkaş’ın iddialarına göre, kızı İlayda Alkaş’ın Cemal Alpaslan tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı.
Ayrıca babasının Alkaş’ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş’ın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının ise müdahale etmediği, "Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün." dediği ileri sürüldü.
Alkaş’ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman'a, İzmir'e ve ardından da Antalya’ya kaçtıkları öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede katil zanlısı Cemal Alpaslan'ın olayın gerçekleştiği yerde kıraathanede oturup, İlayda Alkaş'ın eve gelmesini beklediği ve genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 12 mermi girişi olduğu belirtildi.
İddianamede; Cemal Alpaslan hakkında, "Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
"GÖZÜM DÖNDÜ, ATEŞ ETTİM"
Cemal Alpaslan, Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Cemal Alpaslan ile avukatları, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu üyesi müşteki avukatları ile İlayda’nın annesi ve babası katıldı.
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunma yapan ve olay günün anlatan Alpaslan, olayın anlık geliştiğini öne sürerek pişman olduğunu söyledi.
Alpaslan, İlayda’nın Diyarbakır’a geldiğini duyduğunu ve bunun üzerine evine gittiğini ifade ederek “Sokaklarına girdiğim anda bir taksinin kapısının önünde durduğunu gördüm. İçinden eşimin kardeşi, eşi ve tanımadığım bir erkek indi. Erkeğin eşime poşet verdiğini gördüm. Eşim poşeti alır almaz beni gördü. Görmesiyle bağırıp, çağırması bir oldu. Hakaretler, küfürler etti. ‘Bebeği aldırdım, zaten senden değildi.’ demesiyle, gözüm döndü, ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonra olay yerinden uzaklaştım. Keşke olmasaydı." beyanında bulundu.
Alpaslan, silahın neden yanında olduğuna ilişkin soruya ise düşmanları olduğunu ve güvenlik nedeniyle yanında sürekli silah taşıdığını öne sürdü.
"İLAYDA'YLA ARALARINDA HİÇBİR KONUŞMA OLMADI, BİNAYA GİRİP ATEŞ ETTİ"
İlayda Alkaş’ın annesi Hülya Alkaş, kızının 7 boyunca hiçbir yere çıkarılmadığını belirterek, “Olay günü İlayda’yla aralarında hiçbir konuşma olmadı. Cemal direkt binaya girdi ateş etti. Şikayetçiyim." diye konuştu.
İLAYDA'NIN BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI
İlayda Alkaş’ın babası M.A. ise kızının yanında dövüldüğüne şahitlik etmediğini iddia ederek, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. M.A., olaydan önce ayrıldığı eski eşinin "Vicdanını rahat mı?" sorusuna da “Rahat.” cevabını verdi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mütalaasını sunan iddia makamı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Müşteki avukatları sanık hakkında hiçbir şekilde bir indirim uygulanmaması talebinde bulundu. Sanığın haksız tahrik indiriminden faydalanmaya çalıştığını belirten avukatlar, takım elbise giyen, tıraş olan sanığın “mağdur rolüne” büründüğünü söyledi.
Sonrasında mütalaaya karşı savunma yapan Cemal Alpaslan, “Pişmanım.” dedi. Bir sonraki duruşma tanık dinleteceklerini belirten sanık avukatları, süre talebinde bulundu. Verilen aranın ardından savunma ve tanık dinlenmeleri için duruşma 21 Eylül’e ertelendi.
Ayrıca Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin davaya katılma talebi de reddedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının duruşmaya katılımı ise kabul edildi.