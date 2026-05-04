Kızı 12 kurşunla öldürülen baba katilden şikayetçi olmadı

Diyarbakır'da İlayda Alkaş (22), 15 Temmuz 2025 tarihinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın (30) silahlı saldırısına uğramıştı.

Alkaş yere yığılırken, Cemal Alpaslan kaçmıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlayda Alkaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cemal Alpaslan ise olaydan 5 ay sonra 15 Aralık 2025'te, Şırnak'ta Habur Kara Hudut Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yaparken yakalanıp çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Annesi Hülya Alkaş’ın iddialarına göre, kızı İlayda Alkaş’ın Cemal Alpaslan tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı.

Ayrıca babasının Alkaş’ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş’ın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının ise müdahale etmediği, "Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün." dediği ileri sürüldü.

Alkaş’ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman'a, İzmir'e ve ardından da Antalya’ya kaçtıkları öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede katil zanlısı Cemal Alpaslan'ın olayın gerçekleştiği yerde kıraathanede oturup, İlayda Alkaş'ın eve gelmesini beklediği ve genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 12 mermi girişi olduğu belirtildi.

İddianamede; Cemal Alpaslan hakkında, "Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.