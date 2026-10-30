KKTC'deki gemi kazasında ihmaller zinciri ses kaydında. "Can salları arızalı, kapılar kilitli…"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket ettiği sırada alabora olarak batan Filo Jet kazasına ilişkin soruşturma geminin teknik durumu, güvenlik önlemleri, mürettebatın sorumlulukları ve olası ihmaller yönünden devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 9 şüpheli, 10'uncu kez mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şirket direktörü Ali Ö., kaptan Mustafa Ö., ikinci kaptan Merve Nur S., makinistler Zeki Ö. ve Metin G. ile mürettebat Sertan E., Kadir K., Vale H. ve Raşat İ. hazır bulundu.

Şüpheliler hakkında, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Mahkemede şahitlik eden Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, geminin kara kutusu olarak bilinen Seyir Veri Kayıt Cihazı'ndaki (VDR) 48 günlük ses kaydının incelendiğini, 20 günlük kaydın incelemesinin ise sürdüğünü açıkladı.