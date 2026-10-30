KKTC'deki gemi kazasında ihmaller zinciri ses kaydında. "Can salları arızalı, kapılar kilitli…"
30.10.2026 15:01
Girne'de batan Filo Jet isimli geminin kaptanının Honduras'tan para karşılığında gemi ehliyeti alma konuşmaları, kilitli kapılar ve güvenlik eksikliklerine ilişkin ses kayıtları dosyaya girdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket ettiği sırada alabora olarak batan Filo Jet kazasına ilişkin soruşturma geminin teknik durumu, güvenlik önlemleri, mürettebatın sorumlulukları ve olası ihmaller yönünden devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 9 şüpheli, 10'uncu kez mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şirket direktörü Ali Ö., kaptan Mustafa Ö., ikinci kaptan Merve Nur S., makinistler Zeki Ö. ve Metin G. ile mürettebat Sertan E., Kadir K., Vale H. ve Raşat İ. hazır bulundu.
Şüpheliler hakkında, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Mahkemede şahitlik eden Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, geminin kara kutusu olarak bilinen Seyir Veri Kayıt Cihazı'ndaki (VDR) 48 günlük ses kaydının incelendiğini, 20 günlük kaydın incelemesinin ise sürdüğünü açıkladı.
HONDURAS'TAN EHLİYET VE KİLİTLİ KAPILAR
Kaptanın Honduras'tan para karşılığında gemi ehliyeti almasına ilişkin konuşmaların bulunduğu ileri sürülürken ilgili belgenin ise 3 bin 500 dolara temin edileceği ses kayıtlarına yansıdı.
Ses kayıtlarında geminin salon kapılarının kilitli tutulmasına ilişkin konuşmaların da yer aldığı öne sürüldü.
Kaptanın kapıların neden kilitlendiğini sorguladığı konuşmalara yansırken mürettebatın ise kötü hava koşullarında yolcuların paniğe kapılmasını önlemek amacıyla kapıları kapalı tutuklarına ilişkin konuşmaların geçtiği mahkemeye aktarıldı.
Kayıtlarda can kurtarma sallarının motor sistemindeki arızaya ilişkin konuşmaların da bulunduğu, motorun güç kaynağına su girmesi nedeniyle bozulduğunun ifade edildiği kaydedildi.
Yolculara can yeleklerinin kullanımı ve acil tahliye konusunda bilgilendirme videosu sunulmadığına ilişkin konuşmalar da soruşturma kapsamında değerlendirildi.
AVUKATTAN "ARIZA BULUNMUYORDU" SAVUNMASI
Müfettiş Muavini Mannaş, gemideki hasarın nedenlerine ilişkin araştırmaların sürdüğünü, Türkiye'den gelecek 4 bilirkişiyle ilgili yazışmaların devam ettiğini bildirdi. İki üniversite öğretim görevlisinin de bilirkişi raporu hazırlamaya başladığı açıklandı.
8 şüphelinin avukatı Bahar Ersözer ise gemide büyük bir arıza bulunmadığını savundu.
Ersözer, kapıların kilitlenmesine ilişkin konuşmaların hangi tarihlerde gerçekleştiğinin belirlenmesini istedi. Arama kurtarma sürecinde Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti'nin faaliyetlerinin de araştırılması gerektiğini ifade etti.
9 ŞÜPHELİYE 7 GÜN DAHA TUTUKLULUK
Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğinin altını çizip 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
27 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Filo Jet isimli feribot, 30 Ağustos'ta 259 yolcu ve 8 mürettebatla alabora olarak batmıştı.
Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Gemide yolcu olarak yer alan üç yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nun ise cansız bedenine hala ulaşılamadı.
Gemi kazasına ilişkin yargılama ise sürüyor.