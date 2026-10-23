KKTC'deki gemi kazasında kara kutu kayıtları ortaya çıktı: "Gemide tek biz sağlamız, her şey yarım"

Mürettebatın şirketin gemiye yeterli yatırım yapmamasından şikayet ettiği ve mevcut arızaların batmaya yol açabileceği yönünde endişelerini dile getirdiği görüldü.

Kayıtlarda ikinci makinistin, "Gemide tek biz sağlamız, geriye kalan her şey yarım." dediği, ayrıca geminin su aldığına dair konuşmalara rağmen kaptanın seyre devam ettiği anlaşıldı.

Gemi kazasına ilişkin yargılama ise sürüyor.