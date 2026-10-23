KKTC'deki gemi kazasında kara kutu kayıtları ortaya çıktı: "Gemide tek biz sağlamız, her şey yarım"
23.10.2026 15:14
Girne'de batan Filo Jet isimli geminin kara kutu kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlardan birinde ikinci makinistin, "Gemide tek biz sağlamız, geriye kalan her şey yarım." dediği anlar yer alıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket ettiği sırada alabora olarak batan Filo Jet isimli geminin kara kutu kayıtlarına ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında geminin kara kutusu niteliğindeki VDR cihazında yer alan 68 günlük kaydın 32 günlük bölümünün incelendiği bildirildi.
Mahkemeye aktarılan bilgilere göre, incelemelerde mürettebatın dümen sistemi, radar, kameralar ve sancak tarafındaki teknik aksaklıkları kendi aralarında tartıştıkları tespit edildi.
İKİNCİ MAKİNİST: GEMİDE TEK BİZ SAĞLAMIZ
Mürettebatın şirketin gemiye yeterli yatırım yapmamasından şikayet ettiği ve mevcut arızaların batmaya yol açabileceği yönünde endişelerini dile getirdiği görüldü.
Kayıtlarda ikinci makinistin, "Gemide tek biz sağlamız, geriye kalan her şey yarım." dediği, ayrıca geminin su aldığına dair konuşmalara rağmen kaptanın seyre devam ettiği anlaşıldı.
Gemi kazasına ilişkin yargılama ise sürüyor.
ŞÜPHELİ SAYISI ALTIYA YÜKSELDİ
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında gemi işletmecisi şirketin direktörü, kaptanlar, makinistler ve mürettebatın yer aldığı dokuz şüpheli yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Mahkeme, talep üzerine soruşturmanın tamamlanabilmesi amacıyla şüphelilerin tutukluluk halinin yedi gün daha uzatılmasına karar verdi.
Soruşturmada sorumluluğu olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik araştırmaların sürdüğünü açıklayan polis, dosyaya bir kişinin daha eklenmesiyle aranan şüpheli sayısının altıya çıktığını bildirdi.
UZMAN HEYETİN RAPORU BEKLENİYOR
Geminin hasarlı parçaları ile teknik geçmişine yönelik araştırmaların derinleştirildiği, Türkiye'den gelecek uzman heyet ve üniversitelerden görevlendirilecek bilirkişilerin de rapor hazırlayacağı kaydedildi.
Duruşma esnasında kazada yakınlarını kaybeden ailelerin şüphelilere tepki göstermesi nedeniyle salonda kısa süreli gerginlik yaşanırken, adli incelemelerin devam ettiği belirtildi.
27 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Filo Jet isimli feribot, 30 Ağustos'ta 259 yolcu ve sekiz mürettebatla alabora olarak batmıştı.
Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Gemide yolcu olarak yer alan üç yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nun ise cansız bedenine hala ulaşılamadı.
Gemi kazasına ilişkin yargılama ise sürüyor.